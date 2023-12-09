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В ООН рассказали о подорожании муки в секторе Газа

В ООН рассказали о подорожании муки в секторе Газа - РИА Новости, 09.12.2023

В ООН рассказали о подорожании муки в секторе Газа

Дефицит продовольствия и перебои с электричеством и топливом в секторе Газа опустошили запасы продуктов питания и привели многократному повышению цен на... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T01:09

2023-12-09T01:09

2023-12-09T01:09

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

израиль

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РИМ, 9 дек - РИА Новости. Дефицит продовольствия и перебои с электричеством и топливом в секторе Газа опустошили запасы продуктов питания и привели многократному повышению цен на элементарные товары, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. "Уровень запасов продовольствия в магазинах Газы упал почти до нуля. Закончились пшеничная мука, молочные продукты, бобовые, рис, растительное масло, овощи, яйца и минеральная вода", - говорится в сообщении гуманитарной организации. Несмотря на наличие некоторого количества продуктов питания у оптовиков, магазины не могут пополнить запасы из-за поврежденных дорог, проблем с безопасностью и нехватки топлива. В Газе, согласно опросам ВПП, закрылись 75% магазинов, причиной чему стала нехватка топлива для выработки электроэнергии, исчерпание запасов, ущерб в результате конфликта или отъезд их владельцев. "Наблюдения ВПП указывают на значительный рост цен на основные продукты питания с начала кризиса. Цены на пшеничную муку выросли примерно на 184%, на соль - на 433%, а на сахар - на 75%. Нынешних коммерческих запасов пшеничной муки хватит всего на несколько дней", - говорится в сообщении. За ноябрь ВПП ООН оказала продовольственную помощь 799 тысячам жителей Газы. За время недельного перемирия различные виды помощи получили 250 тысяч человек. Перерыв позволил прибыть в Газу вчетверо большему числу грузовиков, чем за обычную неделю конфликта. Несмотря на помощь, риск голода в палестинском анклаве остается актуальным. При этом организация не может официально объявить о состоянии голода, поскольку у нее нет достаточного доступа для эффективной оценки ситуации. "Чтобы доставить необходимую продовольственную помощь, ВПП необходим безопасный и беспрепятственный доступ к жителям Газы, где бы они ни находились", - сообщила ВПП, призывав все стороны к прекращению боевых действий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль