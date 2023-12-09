https://ria.ru/20231209/bryansk-1914825530.html

Полиция арестовала охранницу гимназии в Брянске, где произошла стрельба

Полиция арестовала охранницу гимназии в Брянске, где произошла стрельба - РИА Новости, 09.12.2023

Полиция арестовала охранницу гимназии в Брянске, где произошла стрельба

Сотрудница "ЧОО Агентство Экскалибур" Галина Черткова заключена судом под стражу до 6 февраля 2024 года по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T16:52

2023-12-09T16:52

2023-12-09T17:09

брянск

стрельба в брянской гимназии

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудница "ЧОО Агентство Экскалибур" Галина Черткова заключена судом под стражу до 6 февраля 2024 года по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в гимназии №5 Брянска, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.Днем в субботу суд заключил под стражу по 6 февраля 2024 года директора "ЧОО Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.В пресс-службе судов сообщили, что Советский районный суд Брянска рассмотрел в субботу ходатайство СУСК РФ по Брянской области о заключении под стражу сотрудницы ООО "ЧОО Агентство Экскалибур", обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)."Г.И. Черткова, являясь сотрудником ООО "ЧОО Агентство Экскалибур", допустила в здание МБОУ "Гимназия № 5" ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников. Двое учеников погибло (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Чертковой меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года", – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html

https://ria.ru/20231209/strelba-1914826087.html

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

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брянск, стрельба в брянской гимназии, происшествия