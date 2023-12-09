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В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.12.2023
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21:40 09.12.2023
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В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком
В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.12.2023
В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком
Два человека получили травмы в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребенка, с грузовиком в Воронежской области, сообщает в субботу ГУМВД... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T21:40
2023-12-09T21:40
происшествия
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Два человека получили травмы в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребенка, с грузовиком в Воронежской области, сообщает в субботу ГУМВД по региону. Авария произошла около 18.30 мск субботы в Лискинском районе на 585 километре автодороги М-4 "Дон". "По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса MAN, движущихся в попутном направлении в сторону Воронежа. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По информации полиции, в автобусе находились 43 ребенка, а также четверо сопровождающих взрослых. Никто из них не пострадал. "Все пассажиры другим автобусом отправлены к месту назначения в город Воронеж", - отмечает полиция.
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком

Под Воронежем автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком, пострадал водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Два человека получили травмы в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребенка, с грузовиком в Воронежской области, сообщает в субботу ГУМВД по региону.
Авария произошла около 18.30 мск субботы в Лискинском районе на 585 километре автодороги М-4 "Дон".
"По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса MAN, движущихся в попутном направлении в сторону Воронежа. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в автобусе находились 43 ребенка, а также четверо сопровождающих взрослых. Никто из них не пострадал.
"Все пассажиры другим автобусом отправлены к месту назначения в город Воронеж", - отмечает полиция.
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