https://ria.ru/20231209/abu-dabi-1914669694.html

Абу-Даби — доступная роскошь. Почему там снова ждут россиян

Абу-Даби — доступная роскошь. Почему там снова ждут россиян - РИА Новости, 09.12.2023

Абу-Даби — доступная роскошь. Почему там снова ждут россиян

Эмират Абу-Даби сейчас — в трендах и новостных лентах: его посетил Владимир Путин (и это было так красиво). Президент отметил, что в прошлом году почти миллион... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:03

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Эмират Абу-Даби сейчас — в трендах и новостных лентах: его посетил Владимир Путин (и это было так красиво). Президент отметил, что в прошлом году почти миллион туристов из России посетили ОАЭ. Пока хит у соотечественников — Дубай, но и столица ОАЭ точно не разочарует. Как попасть в местный стильный Лувр, где искать идеальные пляжи и бесплатные достопримечательности — в материале РИА Новости.Лучшие пляжи на Ближнем ВостокеАбу-Даби — это природа и колорит. "Дубай — большой мегаполис, где комфортно отдыхать в курортных зонах, но он не для тех, кто предпочитает ходить пешком, — отмечают в Fun&Sun. — А Абу-Даби хорош для любителей прогулок, его можно исследовать, совершая променад вдоль протяженной набережной Корниш и сворачивая во внутренние улочки"."Это очень зеленый город, город-сад, как его еще называют. Вечерние прогулки очаровательны, — подтверждает Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel. — А пляжи Абу-Даби с белым песком напоминают мальдивские". Многие отмечены престижной международной наградой "Голубой флаг". Побережье острова Саадият более десяти лет подряд признают лучшим пляжным направлением Ближнего Востока.Из дворца во дворецАбу-Даби — это, конечно, роскошь. Например, бывшая гостевая резиденция шейха, а сейчас известный на весь мир отель Emirates Palace Mandarin Oriental (раньше просто Emirates Palace). "Золото здесь повсюду, — рассказывает туристка из Москвы Анастасия Захтаренко. — В интерьерах лобби и музыкальных салонов, ресторанов и спа, в мельчайших деталях (вроде эксклюзивных бутылок воды в номерах и капучино в кофейне). Даже электронные ключи от комнат — в виде большой золотой монеты"."Для туристов открыт и президентский дворец Qasr Al Watan, где принимали Владимира Путина. Если повезет, можно по отдельной лестнице пройти в зал, где проходят заседания правительства ОАЭ, — говорят в "Интуристе". — Еще обычно всегда показывают залы встреч для переговоров международных делегаций, библиотеку и бальный зал".Но это действующая президентская резиденция. Поэтому туристов пускают только в те дни, когда дворец не используется по прямому назначению.Столица культурыСамый большой и самый богатый эмират ОАЭ поражает не только небоскребами и дворцами.Абу-Даби в этом году выбрали новой культурной столицей государства. Здесь находится галерея Манарат Аль Саадият, а также Лувр — не филиал, а самостоятельный музей с собственными обширными коллекциями и интересными временными выставками. В собрании — работы Леонардо да Винчи, Ван Гога, Родена, Моне, Мондриана, Гогена, Магритта, Поллока, Пикассо, Шагала.Концентрация музеев мирового уровня высокая, но будет еще больше. "В следующем году здесь откроется свой Гуггенхайм. На очереди — Национальный музей шейха Заида", — рассказывает директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева. Не так давно в эмирате начал работать центр трех религий Abrahamic Family House, где можно познакомиться с основами ислама, христианства и иудаизма. Во время визита Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за выделение участка под строительство православного храма. "Мы уверены, что он быстро станет одной из достопримечательностей Эмиратов", — добавляет Домостроева.В Абу-Даби — всей семьей"Абу-Даби — отличный выбор для семей с детьми", — отмечают эксперты Fun&Sun. — Здесь множество тематических парков, которые предлагают развлечения для всех возрастов. Например, Warner Bros World Abu Dhabi, посвященный популярным фильмам и телешоу. Там аттракционы, шоу, магазины и рестораны, основанные на таких франшизах, как "Бэтмен", "Люди в черном".В этом году появилась новая достопримечательность — SeaWorld. Тематический парк открыли на острове Яс в Абу-Даби в 2023-м. Там обитают более сотни морских животных, включая китов и акул. Посетители могут узнать о них больше благодаря интерактивным экспонатам, шоу и образовательным программам. Еще предлагают поплавать с дельфинами или покормить пингвинов.Yas Waterworld — один из крупнейших аквапарков, а самый большой крытый тематический комплекс в мире, посвященный легендарным автомобилям, — Ferrari World.Помимо тематических парков, в Абу-Даби есть множество других развлечений для детей: зоопарк, аквариум, музей науки и техники.Что посмотреть бесплатноНесмотря на то, что Абу-Даби ассоциируется со словом "роскошь", некоторые из достопримечательностей и развлечений не только доступны, но и бесплатны. Например, есть автобус, который курсирует по двум маршрутам и охватывает все основные точки притяжения Абу-Даби. Вход в мечеть шейха Заида — одну из крупнейших и красивейших в мире, — свободный, нужно только получить QR-код перед посещением, зарегистрировавшись на сайте."Гости ряда отелей на острове Яс получают бесплатные билеты в развлекательные парки Ferrari, Warner Brothers, Yas Waterworld и новый научно-развлекательный центр изучения морских животных Waterworld", — уточняют в "Интуристе".Эксперты советуют посетить оазис Лива в пустыне Руб-аль-Хали. Это небольшой уютный природный парк с песчаными дюнами.Можно отправиться в город-оазис Аль-Айн, где сохранились старинные форты. Рядом с ним — гора Джебель Хафит, вторая по высоте в ОАЭ. С нее открывается прекрасный обзорный вид.Фестиваль шопингаАбу-Даби, естественно, выбирают любители походов по магазинам. Тут можно купить брендовые вещи, ювелирные украшения, товары ручной работы. Правда, цены бывают выше, чем в других странах, но есть сезоны распродаж.Например, в декабре в эмирате начался зимний шоппинг-фестиваль, напоминают эксперты компаний "Слетать.ру" и туроператора Let’s Fly. Событие продлится до 31 января 2024 года и охватит 27 торговых центров и более чем 3500 магазинов, которые предложат различные акции и скидки. Кстати, есть специальные официальные точки, где продают алкоголь. По словам туристов, ассортимент приличный и цены адекватные.Роскошь и скидкиЦены на отдых разные: можно и с шиком, и сэкономить. Здесь расположены одни из самых дорогих отелей в мире, роскошные рестораны и эксклюзивные курорты. Например, стоимость туров в Emirates Palace Mandarin Oriental, где и кофе подают с золотом, начинается, по данным Tez Tour, от 226 тысяч рублей на человека."На острове Саадият уровень роскоши на квадратный сантиметр зашкаливает, — говорят в компании. — Но можно выбрать и более бюджетные варианты: "пятерки" Corniche Hotel, Le Meridien Abu Dhabi Hotel. Стоимость туров от 68-76 тысяч рублей на одного".Тем, кто экономит, советуют бронировать заранее — отели дают максимальные скидки, которые могут достигать 60-70 процентов."Стоимость новогодних туров стартует от 230 800 рублей за двоих с завтраками в отель категории "три звезды" и от 270 тысяч рублей в "пятерку" с полупансионом, — рассказывают в Coral Travel. — После новогодних праздников, в середине января, гостиницы по этим же параметрам будут стоить от 107 800 и 130 600 рублей соответственно".В "Слетать.ру" уточняют, что есть программы на конец декабря и по 129 тысяч рублей на двоих с завтраками, но средний чек на текущий момент — на отметке 265 тысяч.Что выбрать и как добратьсяБилеты даже на ближайшие вылеты можно найти сейчас по цене и три, и 25-30 тысяч рублей в зависимости от выбора: лоукостер или национальный перевозчик, с багажом или без. Летают Etihad, Air Arabia, "Аэрофлот", "Победа". Туроператоры предлагают и путевки на блоках мест Flydubai до международного аэропорта Дубая с трансфером до Абу-Даби."Отдых в Абу-Даби понравится тем, кто хочет чего-то поспокойнее, чем Дубай, где очень насыщенная событиями жизнь, — говорит Дарья Домостроева. — А здесь все более размеренно". То же самое и с пляжами. В Дубае они многолюдные и шумные (есть даже ночные), в Абу-Даби — более спокойные и уединенные.Но можно и не выбирать. На днях запустили первое круглосуточное сообщение с Дубаем. Сейчас новые электрические автобусы обслуживают делегатов климатической конференции COP28 в Дубае. После ее окончания, 12 декабря, экологичные машины интегрируют в сеть общественного транспорта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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