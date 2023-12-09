Абу-Даби — доступная роскошь. Почему там снова ждут россиян
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Абу-Даби и как сэкономить на отдыхе
© Depositphotos.com / CreativeFamilyДевушка на пляже в Абу-Даби
© Depositphotos.com / CreativeFamily
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Эмират Абу-Даби сейчас — в трендах и новостных лентах: его посетил Владимир Путин (и это было так красиво). Президент отметил, что в прошлом году почти миллион туристов из России посетили ОАЭ. Пока хит у соотечественников — Дубай, но и столица ОАЭ точно не разочарует. Как попасть в местный стильный Лувр, где искать идеальные пляжи и бесплатные достопримечательности — в материале РИА Новости.
Лучшие пляжи на Ближнем Востоке
Абу-Даби — это природа и колорит. "Дубай — большой мегаполис, где комфортно отдыхать в курортных зонах, но он не для тех, кто предпочитает ходить пешком, — отмечают в Fun&Sun. — А Абу-Даби хорош для любителей прогулок, его можно исследовать, совершая променад вдоль протяженной набережной Корниш и сворачивая во внутренние улочки".
"Это очень зеленый город, город-сад, как его еще называют. Вечерние прогулки очаровательны, — подтверждает Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel. — А пляжи Абу-Даби с белым песком напоминают мальдивские". Многие отмечены престижной международной наградой "Голубой флаг".
© iStock.com / MyroslavaПляж на острове Саадият в Абу-Даби
© iStock.com / Myroslava
Пляж на острове Саадият в Абу-Даби
Побережье острова Саадият более десяти лет подряд признают лучшим пляжным направлением Ближнего Востока.
Из дворца во дворец
Абу-Даби — это, конечно, роскошь. Например, бывшая гостевая резиденция шейха, а сейчас известный на весь мир отель Emirates Palace Mandarin Oriental (раньше просто Emirates Palace). "Золото здесь повсюду, — рассказывает туристка из Москвы Анастасия Захтаренко. — В интерьерах лобби и музыкальных салонов, ресторанов и спа, в мельчайших деталях (вроде эксклюзивных бутылок воды в номерах и капучино в кофейне). Даже электронные ключи от комнат — в виде большой золотой монеты".
© Фото : предоставлено пресс-службой отеляОтель Emirates Palace, Абу-Даби
© Фото : предоставлено пресс-службой отеля
Отель Emirates Palace, Абу-Даби
"Для туристов открыт и президентский дворец Qasr Al Watan, где принимали Владимира Путина. Если повезет, можно по отдельной лестнице пройти в зал, где проходят заседания правительства ОАЭ, — говорят в "Интуристе". — Еще обычно всегда показывают залы встреч для переговоров международных делегаций, библиотеку и бальный зал".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время российско-эмиратских переговоров во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время российско-эмиратских переговоров во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Но это действующая президентская резиденция. Поэтому туристов пускают только в те дни, когда дворец не используется по прямому назначению.
Столица культуры
Самый большой и самый богатый эмират ОАЭ поражает не только небоскребами и дворцами.
Абу-Даби в этом году выбрали новой культурной столицей государства. Здесь находится галерея Манарат Аль Саадият, а также Лувр — не филиал, а самостоятельный музей с собственными обширными коллекциями и интересными временными выставками. В собрании — работы Леонардо да Винчи, Ван Гога, Родена, Моне, Мондриана, Гогена, Магритта, Поллока, Пикассо, Шагала.
© iStock.com / Creative-FamilyЛувр в Абу-Даби
© iStock.com / Creative-Family
Лувр в Абу-Даби
Концентрация музеев мирового уровня высокая, но будет еще больше. "В следующем году здесь откроется свой Гуггенхайм. На очереди — Национальный музей шейха Заида", — рассказывает директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.
Не так давно в эмирате начал работать центр трех религий Abrahamic Family House, где можно познакомиться с основами ислама, христианства и иудаизма. Во время визита Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за выделение участка под строительство православного храма. "Мы уверены, что он быстро станет одной из достопримечательностей Эмиратов", — добавляет Домостроева.
В Абу-Даби — всей семьей
"Абу-Даби — отличный выбор для семей с детьми", — отмечают эксперты Fun&Sun. — Здесь множество тематических парков, которые предлагают развлечения для всех возрастов. Например, Warner Bros World Abu Dhabi, посвященный популярным фильмам и телешоу. Там аттракционы, шоу, магазины и рестораны, основанные на таких франшизах, как "Бэтмен", "Люди в черном".
© AP PhotoПерсонажи комиксов Flash, Wonder Woman и Superman около представительства Warner Bros. World в Абу-Даби, ОАЭ
© AP Photo
Персонажи комиксов Flash, Wonder Woman и Superman около представительства Warner Bros. World в Абу-Даби, ОАЭ
В этом году появилась новая достопримечательность — SeaWorld. Тематический парк открыли на острове Яс в Абу-Даби в 2023-м. Там обитают более сотни морских животных, включая китов и акул. Посетители могут узнать о них больше благодаря интерактивным экспонатам, шоу и образовательным программам. Еще предлагают поплавать с дельфинами или покормить пингвинов.
Yas Waterworld — один из крупнейших аквапарков, а самый большой крытый тематический комплекс в мире, посвященный легендарным автомобилям, — Ferrari World.
© flickr.com/Visit Abu DhabiПарк развлечений Ferrari World в Абу-Даби
© flickr.com/Visit Abu Dhabi
Парк развлечений Ferrari World в Абу-Даби
Помимо тематических парков, в Абу-Даби есть множество других развлечений для детей: зоопарк, аквариум, музей науки и техники.
Что посмотреть бесплатно
Несмотря на то, что Абу-Даби ассоциируется со словом "роскошь", некоторые из достопримечательностей и развлечений не только доступны, но и бесплатны. Например, есть автобус, который курсирует по двум маршрутам и охватывает все основные точки притяжения Абу-Даби.
Вход в мечеть шейха Заида — одну из крупнейших и красивейших в мире, — свободный, нужно только получить QR-код перед посещением, зарегистрировавшись на сайте.
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-ДабиМечеть шейха Заида, Абу-Даби
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-Даби
Мечеть шейха Заида, Абу-Даби
"Гости ряда отелей на острове Яс получают бесплатные билеты в развлекательные парки Ferrari, Warner Brothers, Yas Waterworld и новый научно-развлекательный центр изучения морских животных Waterworld", — уточняют в "Интуристе".
Эксперты советуют посетить оазис Лива в пустыне Руб-аль-Хали. Это небольшой уютный природный парк с песчаными дюнами.
© iStock.com / Kar-TrДевушка в пустыне Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / Kar-Tr
Девушка в пустыне Абу-Даби, ОАЭ
Можно отправиться в город-оазис Аль-Айн, где сохранились старинные форты. Рядом с ним — гора Джебель Хафит, вторая по высоте в ОАЭ. С нее открывается прекрасный обзорный вид.
Фестиваль шопинга
Абу-Даби, естественно, выбирают любители походов по магазинам. Тут можно купить брендовые вещи, ювелирные украшения, товары ручной работы. Правда, цены бывают выше, чем в других странах, но есть сезоны распродаж.
Например, в декабре в эмирате начался зимний шоппинг-фестиваль, напоминают эксперты компаний "Слетать.ру" и туроператора Let’s Fly. Событие продлится до 31 января 2024 года и охватит 27 торговых центров и более чем 3500 магазинов, которые предложат различные акции и скидки.
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Абу-Даби, ОАЭ
Кстати, есть специальные официальные точки, где продают алкоголь. По словам туристов, ассортимент приличный и цены адекватные.
Роскошь и скидки
Цены на отдых разные: можно и с шиком, и сэкономить. Здесь расположены одни из самых дорогих отелей в мире, роскошные рестораны и эксклюзивные курорты. Например, стоимость туров в Emirates Palace Mandarin Oriental, где и кофе подают с золотом, начинается, по данным Tez Tour, от 226 тысяч рублей на человека.
"На острове Саадият уровень роскоши на квадратный сантиметр зашкаливает, — говорят в компании. — Но можно выбрать и более бюджетные варианты: "пятерки" Corniche Hotel, Le Meridien Abu Dhabi Hotel. Стоимость туров от 68-76 тысяч рублей на одного".
Тем, кто экономит, советуют бронировать заранее — отели дают максимальные скидки, которые могут достигать 60-70 процентов.
"Стоимость новогодних туров стартует от 230 800 рублей за двоих с завтраками в отель категории "три звезды" и от 270 тысяч рублей в "пятерку" с полупансионом, — рассказывают в Coral Travel. — После новогодних праздников, в середине января, гостиницы по этим же параметрам будут стоить от 107 800 и 130 600 рублей соответственно".
В "Слетать.ру" уточняют, что есть программы на конец декабря и по 129 тысяч рублей на двоих с завтраками, но средний чек на текущий момент — на отметке 265 тысяч.
Что выбрать и как добраться
Билеты даже на ближайшие вылеты можно найти сейчас по цене и три, и 25-30 тысяч рублей в зависимости от выбора: лоукостер или национальный перевозчик, с багажом или без.
© www.flickr.com/Dennis StenbjergАэропорт Абу-Даби
© www.flickr.com/Dennis Stenbjerg
Аэропорт Абу-Даби
Летают Etihad, Air Arabia, "Аэрофлот", "Победа". Туроператоры предлагают и путевки на блоках мест Flydubai до международного аэропорта Дубая с трансфером до Абу-Даби.
"Отдых в Абу-Даби понравится тем, кто хочет чего-то поспокойнее, чем Дубай, где очень насыщенная событиями жизнь, — говорит Дарья Домостроева. — А здесь все более размеренно". То же самое и с пляжами. В Дубае они многолюдные и шумные (есть даже ночные), в Абу-Даби — более спокойные и уединенные.
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-ДабиАбу-Даби, ОАЭ
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-Даби
Абу-Даби, ОАЭ
Но можно и не выбирать. На днях запустили первое круглосуточное сообщение с Дубаем. Сейчас новые электрические автобусы обслуживают делегатов климатической конференции COP28 в Дубае. После ее окончания, 12 декабря, экологичные машины интегрируют в сеть общественного транспорта.