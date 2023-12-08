Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914734669.html
СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США
СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США
Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед конгрессом США, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник из... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:57
2023-12-08T22:57
специальная военная операция на украине
сша
в мире
киев
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед конгрессом США, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник из Киева.&quot;Зеленский отменил свое выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь &lt;…&gt;, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления&quot;, — говорится в материале.По мнению автора статьи, отказ президента от запланированного видео выступления перед Конгрессом США говорит о достижении нового пика напряженности в Киеве.Отмечается, что сейчас происходит угасание оптимизма по поводу быстрого окончания военного конфликта в бывшей советской республике. В ходе контрнаступления ВСУ не удалось совершить прорыв, а теперь российские войска перехватили инициативу по всей линии фронта.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231208/vsu-1914703947.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США

Globe and Mail: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед конгрессом США, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник из Киева.
«

"Зеленский отменил свое выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…>, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — говорится в материале.

По мнению автора статьи, отказ президента от запланированного видео выступления перед Конгрессом США говорит о достижении нового пика напряженности в Киеве.
Отмечается, что сейчас происходит угасание оптимизма по поводу быстрого окончания военного конфликта в бывшей советской республике. В ходе контрнаступления ВСУ не удалось совершить прорыв, а теперь российские войска перехватили инициативу по всей линии фронта.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ
Вчера, 19:01
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала