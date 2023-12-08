СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США
Globe and Mail: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед конгрессом США, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник из Киева.
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"Зеленский отменил свое выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…>, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, отказ президента от запланированного видео выступления перед Конгрессом США говорит о достижении нового пика напряженности в Киеве.
Отмечается, что сейчас происходит угасание оптимизма по поводу быстрого окончания военного конфликта в бывшей советской республике. В ходе контрнаступления ВСУ не удалось совершить прорыв, а теперь российские войска перехватили инициативу по всей линии фронта.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.