https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914734669.html

СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США

СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: Зеленский испугался выступать перед конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед конгрессом США, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник из... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:57

2023-12-08T22:57

2023-12-08T22:57

специальная военная операция на украине

сша

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киев

украина

владимир зеленский

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский побоялся выступать перед конгрессом США, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник из Киева."Зеленский отменил свое выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…>, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — говорится в материале.По мнению автора статьи, отказ президента от запланированного видео выступления перед Конгрессом США говорит о достижении нового пика напряженности в Киеве.Отмечается, что сейчас происходит угасание оптимизма по поводу быстрого окончания военного конфликта в бывшей советской республике. В ходе контрнаступления ВСУ не удалось совершить прорыв, а теперь российские войска перехватили инициативу по всей линии фронта.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231208/vsu-1914703947.html

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сша, в мире, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, евросоюз