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"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/zagovor-1914504837.html
"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России
"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России - РИА Новости, 08.12.2023
"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России
США тщетно накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России, заявил кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T03:20
2023-12-08T03:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
нато
донбасс
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США тщетно накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России, заявил кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Они (американские элиты. — Прим. ред.) помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в России, это их конечная цель. И они действительно думают, что смогут повлиять на это с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения (Украины. — Прим. ред.)&quot;, — считает эксперт.Кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд американских политиков на переворот в Москве. Он охарактеризовал антироссийские планы Вашингтона как "преступное деяние".Также, по мнению Ректенвальда, президент США Джо Байден откровенно лжет, когда говорит, что победа России на Украине приведет к ее вторжению в страны НАТО. Политолог предположил, что Москва даже не планирует лишать Киев независимости. Кроме того, он спрогнозировал, что Донбасс останется частью России, чтобы ни делал Запад."Они (американцы. — Прим. ред.) цинично и аморально отправляют украинцев на верную смерть. &lt;...&gt;. Это преступление", — заключил Ректенвальд.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, нато, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, НАТО, Донбасс
"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России

Политолог Ректенвальд: США стремятся спровоцировать смену власти в России

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США тщетно накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России, заявил кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Они (американские элиты. — Прим. ред.) помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в России, это их конечная цель. И они действительно думают, что смогут повлиять на это с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения (Украины. — Прим. ред.)", — считает эксперт.

Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве
9 ноября, 08:00
Кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд американских политиков на переворот в Москве. Он охарактеризовал антироссийские планы Вашингтона как "преступное деяние".
Также, по мнению Ректенвальда, президент США Джо Байден откровенно лжет, когда говорит, что победа России на Украине приведет к ее вторжению в страны НАТО. Политолог предположил, что Москва даже не планирует лишать Киев независимости.
Кроме того, он спрогнозировал, что Донбасс останется частью России, чтобы ни делал Запад.
"Они (американцы. — Прим. ред.) цинично и аморально отправляют украинцев на верную смерть. <...>. Это преступление", — заключил Ректенвальд.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Британии призвали оказывать Украине "наилучшую" военную помощь
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденНАТОДонбасс
 
 
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