"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России
Политолог Ректенвальд: США стремятся спровоцировать смену власти в России
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США тщетно накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России, заявил кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Они (американские элиты. — Прим. ред.) помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в России, это их конечная цель. И они действительно думают, что смогут повлиять на это с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения (Украины. — Прим. ред.)", — считает эксперт.
Кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд американских политиков на переворот в Москве. Он охарактеризовал антироссийские планы Вашингтона как "преступное деяние".
Также, по мнению Ректенвальда, президент США Джо Байден откровенно лжет, когда говорит, что победа России на Украине приведет к ее вторжению в страны НАТО. Политолог предположил, что Москва даже не планирует лишать Киев независимости.
Кроме того, он спрогнозировал, что Донбасс останется частью России, чтобы ни делал Запад.
"Они (американцы. — Прим. ред.) цинично и аморально отправляют украинцев на верную смерть. <...>. Это преступление", — заключил Ректенвальд.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.