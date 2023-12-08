https://ria.ru/20231208/zagovor-1914504837.html

"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России

"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России - РИА Новости, 08.12.2023

"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России

США тщетно накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России, заявил кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T03:20

2023-12-08T03:20

2023-12-08T03:20

специальная военная операция на украине

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джо байден

нато

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США тщетно накачивают Украину оружием и деньгами, чтобы добиться дестабилизации России, заявил кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они (американские элиты. — Прим. ред.) помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в России, это их конечная цель. И они действительно думают, что смогут повлиять на это с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения (Украины. — Прим. ред.)", — считает эксперт.Кандидат в президенты подчеркнул абсурдность надежд американских политиков на переворот в Москве. Он охарактеризовал антироссийские планы Вашингтона как "преступное деяние".Также, по мнению Ректенвальда, президент США Джо Байден откровенно лжет, когда говорит, что победа России на Украине приведет к ее вторжению в страны НАТО. Политолог предположил, что Москва даже не планирует лишать Киев независимости. Кроме того, он спрогнозировал, что Донбасс останется частью России, чтобы ни делал Запад."Они (американцы. — Прим. ред.) цинично и аморально отправляют украинцев на верную смерть. <...>. Это преступление", — заключил Ректенвальд.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914502357.html

россия

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донбасс

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в мире, россия, сша, украина, джо байден, нато, донбасс