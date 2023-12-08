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Рада ужесточила ограничения на использование русского языка - РИА Новости, 08.12.2023
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Рада ужесточила ограничения на использование русского языка
Рада ужесточила ограничения на использование русского языка - РИА Новости, 08.12.2023
Рада ужесточила ограничения на использование русского языка
Парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:16
2023-12-08T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
русский язык в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование русского языка, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Ранее кабинет министров Украины внес в парламент законопроект о национальных меньшинствах, который должен обеспечить выполнение требований Еврокомиссии. По информации украинских СМИ, законопроектом отдельно подразумевается ужесточение ограничений на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. "Принят в целом законопроект, учитывающий экспертную оценку Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах. За - 310 (депутатов – ред.). Также требование указано Европейской комиссией и важно для дальнейшей евроинтеграции", - написал Железняк. Законопроект в частности предусматривает возможность нацменьшинствам, "языки которых являются официальными языками Европейского Союза", получать образование, распространять агитационные предвыборные материалы на родном языке. "Для телевещателей, которые кроме вещания на государственном языке осуществляют вещание исключительно на языках нацменьшинств Украины, которые являются официальными языками Евросоюза… программы на государственном языке должны составлять не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады. При этом в документе отмечено, что это не относится к русскому языку. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук ранее заявил, что в стране "нет и не может быть" русского национального меньшинства. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также ранее заявляла, что в стране "не существует русского национального меньшинства". Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в этой стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911916428.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Русский язык в мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рада ужесточила ограничения на использование русского языка

Рада приняла законопроект о нацменьшинствах, ограничивающий права русского языка

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование русского языка, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее кабинет министров Украины внес в парламент законопроект о национальных меньшинствах, который должен обеспечить выполнение требований Еврокомиссии. По информации украинских СМИ, законопроектом отдельно подразумевается ужесточение ограничений на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
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"Принят в целом законопроект, учитывающий экспертную оценку Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах. За - 310 (депутатов – ред.). Также требование указано Европейской комиссией и важно для дальнейшей евроинтеграции", - написал Железняк. Законопроект в частности предусматривает возможность нацменьшинствам, "языки которых являются официальными языками Европейского Союза", получать образование, распространять агитационные предвыборные материалы на родном языке.
"Для телевещателей, которые кроме вещания на государственном языке осуществляют вещание исключительно на языках нацменьшинств Украины, которые являются официальными языками Евросоюза… программы на государственном языке должны составлять не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады. При этом в документе отмечено, что это не относится к русскому языку.
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Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук ранее заявил, что в стране "нет и не может быть" русского национального меньшинства. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также ранее заявляла, что в стране "не существует русского национального меньшинства".
Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в этой стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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