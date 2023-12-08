https://ria.ru/20231208/yakutiya-1914508377.html
Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест
Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест - РИА Новости, 08.12.2023
Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест
Резиденты Арктической зоны РФ в Якутии создадут свыше 650 новых рабочих мест, сообщил председатель постоянного комитета ил тумэна (якутского парламента) по... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T05:17
2023-12-08T05:17
2023-12-08T05:18
республика саха (якутия)
экономика
россия
санкт-петербург
арктика
павел петров
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/41/1562304143_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e3020862c2394f2c934f3db1c871b9.jpg
ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Резиденты Арктической зоны РФ в Якутии создадут свыше 650 новых рабочих мест, сообщил председатель постоянного комитета ил тумэна (якутского парламента) по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров на сессии XIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге. Представитель Якутии заявил, что регион обладает уникальными инвестиционными возможностями, так как имеет богатейшие запасы природных ресурсов. Кроме того, в республике стабильная социальная и демографическая ситуация, высокий уровень человеческого капитала и лидерские позиции в ДФО по экономике. Петров рассказал, что в республике есть три зоны с преференциальными режимами для инвесторов, одной из которых является Арктическая зона. "В настоящее время в Якутии обладателями статуса резидента Арктической зоны РФ являются 16 предприятий, деятельность которых связана с научными исследованиями, добычей полезных ископаемых, предоставлением услуг в сфере транспорта и энергетики. В результате реализации данных проектов планируется создание 658 новых рабочих мест, общий объем инвестиций 5,4 миллиарда рублей, из которых уже проинвестировано 1,5 миллиарда рублей и создано 195 рабочих мест", - рассказал депутат. По его словам, в первые пять лет после получения прибыли в якутской Арктике резидентам предоставляются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль в размере 0% и 10% на последующие пять лет, также резиденты освобождены от уплаты налога на имущество с 2021 по 2025 год. "Кроме того, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муниципальных образований Арктической зоны, установлены пониженные налоговые ставки в размере 2% при применении упрощенной системы налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы). Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную при добыче полезных ископаемых на новых участках недр, на сумму налогового вычета. Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914378068.html
https://ria.ru/20231201/meditsina-1913266265.html
россия
санкт-петербург
арктика
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/41/1562304143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_533a284d79e2c9e29affc62a87ff4760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, арктика, павел петров, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Арктика, Павел Петров, Республика Саха (Якутия)
Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест
Резиденты Арктической зоны России в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест
ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Резиденты Арктической зоны РФ в Якутии создадут свыше 650 новых рабочих мест, сообщил председатель постоянного комитета ил тумэна (якутского парламента) по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров на сессии XIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.
Представитель Якутии заявил, что регион обладает уникальными инвестиционными возможностями, так как имеет богатейшие запасы природных ресурсов. Кроме того, в республике стабильная социальная и демографическая ситуация, высокий уровень человеческого капитала и лидерские позиции в ДФО по экономике.
Якутия внесла вклад в победу ДФО как лучшего округа на выставке "Россия"
Петров рассказал, что в республике есть три зоны с преференциальными режимами для инвесторов, одной из которых является Арктическая зона. "В настоящее время в Якутии обладателями статуса резидента Арктической зоны РФ являются 16 предприятий, деятельность которых связана с научными исследованиями, добычей полезных ископаемых, предоставлением услуг в сфере транспорта и энергетики. В результате реализации данных проектов планируется создание 658 новых рабочих мест, общий объем инвестиций 5,4 миллиарда рублей, из которых уже проинвестировано 1,5 миллиарда рублей и создано 195 рабочих мест", - рассказал депутат.
По его словам, в первые пять лет после получения прибыли в якутской Арктике
резидентам предоставляются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль в размере 0% и 10% на последующие пять лет, также резиденты освобождены от уплаты налога на имущество с 2021 по 2025 год.
"Кроме того, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муниципальных образований Арктической зоны, установлены пониженные налоговые ставки в размере 2% при применении упрощенной системы налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы). Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную при добыче полезных ископаемых на новых участках недр, на сумму налогового вычета. Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно", - добавил парламентарий.
Мобильные медбригады спасли сотни жизней, заявил глава Якутии