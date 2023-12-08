https://ria.ru/20231208/yakutiya-1914508377.html

Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест

Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест - РИА Новости, 08.12.2023

Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест

Резиденты Арктической зоны РФ в Якутии создадут свыше 650 новых рабочих мест, сообщил председатель постоянного комитета ил тумэна (якутского парламента) по... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:17

2023-12-08T05:17

2023-12-08T05:18

республика саха (якутия)

экономика

россия

санкт-петербург

арктика

павел петров

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/41/1562304143_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e3020862c2394f2c934f3db1c871b9.jpg

ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Резиденты Арктической зоны РФ в Якутии создадут свыше 650 новых рабочих мест, сообщил председатель постоянного комитета ил тумэна (якутского парламента) по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров на сессии XIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге. Представитель Якутии заявил, что регион обладает уникальными инвестиционными возможностями, так как имеет богатейшие запасы природных ресурсов. Кроме того, в республике стабильная социальная и демографическая ситуация, высокий уровень человеческого капитала и лидерские позиции в ДФО по экономике. Петров рассказал, что в республике есть три зоны с преференциальными режимами для инвесторов, одной из которых является Арктическая зона. "В настоящее время в Якутии обладателями статуса резидента Арктической зоны РФ являются 16 предприятий, деятельность которых связана с научными исследованиями, добычей полезных ископаемых, предоставлением услуг в сфере транспорта и энергетики. В результате реализации данных проектов планируется создание 658 новых рабочих мест, общий объем инвестиций 5,4 миллиарда рублей, из которых уже проинвестировано 1,5 миллиарда рублей и создано 195 рабочих мест", - рассказал депутат. По его словам, в первые пять лет после получения прибыли в якутской Арктике резидентам предоставляются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль в размере 0% и 10% на последующие пять лет, также резиденты освобождены от уплаты налога на имущество с 2021 по 2025 год. "Кроме того, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муниципальных образований Арктической зоны, установлены пониженные налоговые ставки в размере 2% при применении упрощенной системы налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы). Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную при добыче полезных ископаемых на новых участках недр, на сумму налогового вычета. Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914378068.html

https://ria.ru/20231201/meditsina-1913266265.html

россия

санкт-петербург

арктика

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, санкт-петербург, арктика, павел петров, республика саха (якутия)