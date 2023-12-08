https://ria.ru/20231208/udostovereniya-1914507930.html
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 08.12.2023
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий
Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T05:05
2023-12-08T05:05
2023-12-08T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Статус ветерана боевых действий получили еще более 20 военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа за безупречное выполнение всех поставленных командирами задач, какими бы сложными они ни были, за безукоризненную службу, за выполнение воинского долга" - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Они завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах проведения СВО. В Минобороны подчеркнули, что статус ветерана даёт бойцам и их семьям дополнительные привилегии и права, включая социальную поддержку, льготы и компенсации. Согласно новым правилам, введенным в конце сентября правительством РФ, процедура выдачи удостоверения предельно упростилась. Участникам СВО теперь не нужно лично подавать заявление, ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. "Бойцы выполняют задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения с противником. Зачастую – под его обстрелами. Однако каждый их самоотверженный поступок не остаётся незамеченным. Бойцов регулярно отмечают за проявленные мужество и героизм. А признание вклада в СВО ветерана боевых действий – ещё один шаг по поддержке тех, кто ежедневно на передовой рискует жизнью" - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231208/artilleriya-1914507804.html
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безопасность, россия, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне СВО
ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии, сообщили РИА Новости в Минобороны.
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"Статус ветерана боевых действий получили еще более 20 военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа за безупречное выполнение всех поставленных командирами задач, какими бы сложными они ни были, за безукоризненную службу, за выполнение воинского долга" - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Они завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах проведения СВО.
В Минобороны подчеркнули, что статус ветерана даёт бойцам и их семьям дополнительные привилегии и права, включая социальную поддержку, льготы и компенсации. Согласно новым правилам, введенным в конце сентября правительством РФ
, процедура выдачи удостоверения предельно упростилась. Участникам СВО теперь не нужно лично подавать заявление, ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений.
"Бойцы выполняют задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения с противником. Зачастую – под его обстрелами. Однако каждый их самоотверженный поступок не остаётся незамеченным. Бойцов регулярно отмечают за проявленные мужество и героизм. А признание вклада в СВО ветерана боевых действий – ещё один шаг по поддержке тех, кто ежедневно на передовой рискует жизнью" - сообщили в Минобороны.
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