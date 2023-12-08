Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 08.12.2023 (обновлено: 05:06 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/udostovereniya-1914507930.html
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 08.12.2023
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий
Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T05:05
2023-12-08T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Статус ветерана боевых действий получили еще более 20 военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа за безупречное выполнение всех поставленных командирами задач, какими бы сложными они ни были, за безукоризненную службу, за выполнение воинского долга" - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Они завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах проведения СВО. В Минобороны подчеркнули, что статус ветерана даёт бойцам и их семьям дополнительные привилегии и права, включая социальную поддержку, льготы и компенсации. Согласно новым правилам, введенным в конце сентября правительством РФ, процедура выдачи удостоверения предельно упростилась. Участникам СВО теперь не нужно лично подавать заявление, ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. "Бойцы выполняют задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения с противником. Зачастую – под его обстрелами. Однако каждый их самоотверженный поступок не остаётся незамеченным. Бойцов регулярно отмечают за проявленные мужество и героизм. А признание вклада в СВО ветерана боевых действий – ещё один шаг по поддержке тех, кто ежедневно на передовой рискует жизнью" - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231208/artilleriya-1914507804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий

Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"Статус ветерана боевых действий получили еще более 20 военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа за безупречное выполнение всех поставленных командирами задач, какими бы сложными они ни были, за безукоризненную службу, за выполнение воинского долга" - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Они завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах проведения СВО.
В Минобороны подчеркнули, что статус ветерана даёт бойцам и их семьям дополнительные привилегии и права, включая социальную поддержку, льготы и компенсации. Согласно новым правилам, введенным в конце сентября правительством РФ, процедура выдачи удостоверения предельно упростилась. Участникам СВО теперь не нужно лично подавать заявление, ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений.
"Бойцы выполняют задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения с противником. Зачастую – под его обстрелами. Однако каждый их самоотверженный поступок не остаётся незамеченным. Бойцов регулярно отмечают за проявленные мужество и героизм. А признание вклада в СВО ветерана боевых действий – ещё один шаг по поддержке тех, кто ежедневно на передовой рискует жизнью" - сообщили в Минобороны.
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала