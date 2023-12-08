https://ria.ru/20231208/udostovereniya-1914507930.html

Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий

Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 08.12.2023

Военнослужащие ЗВО получили удостоверения ветерана боевых действий

Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:05

2023-12-08T05:05

2023-12-08T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg

ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Более 20 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) получили удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах российской армии, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Статус ветерана боевых действий получили еще более 20 военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа за безупречное выполнение всех поставленных командирами задач, какими бы сложными они ни были, за безукоризненную службу, за выполнение воинского долга" - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Они завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах проведения СВО. В Минобороны подчеркнули, что статус ветерана даёт бойцам и их семьям дополнительные привилегии и права, включая социальную поддержку, льготы и компенсации. Согласно новым правилам, введенным в конце сентября правительством РФ, процедура выдачи удостоверения предельно упростилась. Участникам СВО теперь не нужно лично подавать заявление, ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. "Бойцы выполняют задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения с противником. Зачастую – под его обстрелами. Однако каждый их самоотверженный поступок не остаётся незамеченным. Бойцов регулярно отмечают за проявленные мужество и героизм. А признание вклада в СВО ветерана боевых действий – ещё один шаг по поддержке тех, кто ежедневно на передовой рискует жизнью" - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231208/artilleriya-1914507804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, западный военный округ (зво)