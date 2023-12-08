https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914517018.html
В Турции призвали объединиться с Россией и Сирией для борьбы с терроризмом
В Турции призвали объединиться с Россией и Сирией для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 08.12.2023
В Турции призвали объединиться с Россией и Сирией для борьбы с терроризмом
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:26
2023-12-08T08:26
2023-12-08T08:26
в мире
турция
россия
сирия
догу перинчек
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии, по его словам, это поможет также урегулированию ситуации в Газе. "По Газе нужно вооруженное решение. Одними выступлениями Газе не поможешь. Мы (партия "Родина") призываем к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии. Это будет самой лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона. Будет открыт фронт против США и сионизма. Этот формат стал необходимостью. Это разрушит американские планы и обеспечит территориальную целостность Сирии", - сказал Перинчек РИА Новости. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902184196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, сирия, догу перинчек, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Россия, Сирия, Догу Перинчек, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Турции призвали объединиться с Россией и Сирией для борьбы с терроризмом
Турецкая партия "Родина": нужен военный формат с РФ и САР для борьбы с террором
АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии, по его словам, это поможет также урегулированию ситуации в Газе.
«
"По Газе нужно вооруженное решение. Одними выступлениями Газе не поможешь. Мы (партия "Родина") призываем к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии. Это будет самой лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона. Будет открыт фронт против США и сионизма. Этот формат стал необходимостью. Это разрушит американские планы и обеспечит территориальную целостность Сирии", - сказал Перинчек РИА Новости.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом, пишут CМИ