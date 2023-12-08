https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914517018.html

В Турции призвали объединиться с Россией и Сирией для борьбы с терроризмом

В Турции призвали объединиться с Россией и Сирией для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 08.12.2023

В Турции призвали объединиться с Россией и Сирией для борьбы с терроризмом

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:26

2023-12-08T08:26

2023-12-08T08:26

в мире

турция

россия

сирия

догу перинчек

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии, по его словам, это поможет также урегулированию ситуации в Газе. "По Газе нужно вооруженное решение. Одними выступлениями Газе не поможешь. Мы (партия "Родина") призываем к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии. Это будет самой лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона. Будет открыт фронт против США и сионизма. Этот формат стал необходимостью. Это разрушит американские планы и обеспечит территориальную целостность Сирии", - сказал Перинчек РИА Новости. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902184196.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, сирия, догу перинчек, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году