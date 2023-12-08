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Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики - РИА Новости, 08.12.2023
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13:08 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/tsifrovaya_ekonomika-1914582934.html
Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики
Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики - РИА Новости, 08.12.2023
Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и правительство Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:08
2023-12-08T13:08
билайн
владимирская область
вымпелком
экономика
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и правительство Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона, сообщает пресс-служба компании.Документ был подписан губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и президентом ПАО "ВымпелКом" Александром Панковым в ходе IV Владимирского инвестиционного конгресса.Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов в области связи, уточняется в сообщении."Приятно подписать документ на столь значимом и масштабном мероприятии. В фокусе данного соглашения будет дальнейшая цифровизация ключевых отраслей экономики, а также использование информационно-телекоммуникационных решений для развития инфраструктуры на всей территории Владимирской области", – цитирует пресс-служба президент ПАО "ВымпелКом" Александра Панкова.В частности, стороны договорились об организации совместных мероприятий, направленных на развитие в регионе новых информационно-телекоммуникационных технологий в направлении развития элементов "умного города". Использование технологии анализа данных позволит решать задачи повышения качества жизни и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.Там отметили, что значительное внимание будет посвящено цифровизации: организации развития и расширения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
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билайн, владимирская область, вымпелком, экономика
Билайн, Владимирская область, ВымпелКом, Экономика

Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики

© Фото : пресс-службы ПАО "ВымпелКом"Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики
Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : пресс-службы ПАО "ВымпелКом"
Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и правительство Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона, сообщает пресс-служба компании.
Документ был подписан губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и президентом ПАО "ВымпелКом" Александром Панковым в ходе IV Владимирского инвестиционного конгресса.
Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов в области связи, уточняется в сообщении.
"Приятно подписать документ на столь значимом и масштабном мероприятии. В фокусе данного соглашения будет дальнейшая цифровизация ключевых отраслей экономики, а также использование информационно-телекоммуникационных решений для развития инфраструктуры на всей территории Владимирской области", – цитирует пресс-служба президент ПАО "ВымпелКом" Александра Панкова.
В частности, стороны договорились об организации совместных мероприятий, направленных на развитие в регионе новых информационно-телекоммуникационных технологий в направлении развития элементов "умного города". Использование технологии анализа данных позволит решать задачи повышения качества жизни и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.
Там отметили, что значительное внимание будет посвящено цифровизации: организации развития и расширения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
 
БилайнВладимирская областьВымпелКомЭкономика
 
 
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