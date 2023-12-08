https://ria.ru/20231208/tsifrovaya_ekonomika-1914582934.html

Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики

Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики - РИА Новости, 08.12.2023

Билайн и владимирские власти объединятся для развития цифровой экономики

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и правительство Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:08

2023-12-08T13:08

2023-12-08T13:08

билайн

владимирская область

вымпелком

экономика

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и правительство Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона, сообщает пресс-служба компании.Документ был подписан губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и президентом ПАО "ВымпелКом" Александром Панковым в ходе IV Владимирского инвестиционного конгресса.Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов в области связи, уточняется в сообщении."Приятно подписать документ на столь значимом и масштабном мероприятии. В фокусе данного соглашения будет дальнейшая цифровизация ключевых отраслей экономики, а также использование информационно-телекоммуникационных решений для развития инфраструктуры на всей территории Владимирской области", – цитирует пресс-служба президент ПАО "ВымпелКом" Александра Панкова.В частности, стороны договорились об организации совместных мероприятий, направленных на развитие в регионе новых информационно-телекоммуникационных технологий в направлении развития элементов "умного города". Использование технологии анализа данных позволит решать задачи повышения качества жизни и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.Там отметили, что значительное внимание будет посвящено цифровизации: организации развития и расширения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

владимирская область

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билайн, владимирская область, вымпелком, экономика