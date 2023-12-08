https://ria.ru/20231208/torden-1914544699.html

Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена

Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена - РИА Новости, 08.12.2023

Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена

Защита россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, получила решение Верховного суда Финляндии о его освобождении, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:05

2023-12-08T11:05

2023-12-08T13:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Защита россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, получила решение Верховного суда Финляндии о его освобождении, сообщила РИА Новости адвокат мужчины Наталья Мальгина."Решение (Верховного суда. — Прим. ред.) получили, едем забирать (подзащитного. — Прим. ред.) из тюрьмы", — сказала она.Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию россиянина на Украину и постановил немедленно освободить его, если нет других оснований для лишения его свободы.Тордена (Петровского) задержали в Финляндии 20 июля, а 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Киева на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, мужчина якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах и, по утверждению властей Евросоюза, якобы имеющей связи с группой "Вагнер".

https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899120719.html

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