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Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена - РИА Новости, 08.12.2023
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11:05 08.12.2023 (обновлено: 13:51 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/torden-1914544699.html
Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена
Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена - РИА Новости, 08.12.2023
Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена
Защита россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, получила решение Верховного суда Финляндии о его освобождении, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:05
2023-12-08T13:51
в мире
финляндия
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Защита россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, получила решение Верховного суда Финляндии о его освобождении, сообщила РИА Новости адвокат мужчины Наталья Мальгина.&quot;Решение (Верховного суда. — Прим. ред.) получили, едем забирать (подзащитного. — Прим. ред.) из тюрьмы&quot;, — сказала она.Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию россиянина на Украину и постановил немедленно освободить его, если нет других оснований для лишения его свободы.Тордена (Петровского) задержали в Финляндии 20 июля, а 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Киева на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, мужчина якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах и, по утверждению властей Евросоюза, якобы имеющей связи с группой "Вагнер".
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899120719.html
финляндия
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в мире, финляндия, украина, донецкая народная республика
В мире, Финляндия, Украина, Донецкая Народная Республика
Адвокат рассказал о решении суда Финляндии по судьбе россиянина Тордена

Верховный суд Финляндии постановил освободить россиянина Петровского

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Защита россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, получила решение Верховного суда Финляндии о его освобождении, сообщила РИА Новости адвокат мужчины Наталья Мальгина.
«

"Решение (Верховного суда. — Прим. ред.) получили, едем забирать (подзащитного. — Прим. ред.) из тюрьмы", — сказала она.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию россиянина на Украину и постановил немедленно освободить его, если нет других оснований для лишения его свободы.
Тордена (Петровского) задержали в Финляндии 20 июля, а 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Киева на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, мужчина якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах и, по утверждению властей Евросоюза, якобы имеющей связи с группой "Вагнер".
Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери
28 сентября, 11:00
 
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