https://ria.ru/20231208/svetodiody-1914486278.html

Светодиоды для наружного, внутреннего освещения начали производить в Москве

Светодиоды для наружного, внутреннего освещения начали производить в Москве - РИА Новости, 08.12.2023

Светодиоды для наружного, внутреннего освещения начали производить в Москве

Производство компонентов для наружного и внутреннего освещения запустила Международная светотехническая корпорация из столицы, заявил министр правительства... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:14

2023-12-08T07:14

2023-12-08T09:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

свет

освещение

производство

инвестиции

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Производство компонентов для наружного и внутреннего освещения запустила Международная светотехническая корпорация из столицы, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Запуск компанией "БЛ ГРУПП" крупносерийного производства светодиодов вносит вклад в развитие отечественной светотехнической индустрии и укрепление технологического суверенитета России. Мощности предприятия позволяют каждый год выпускать до 150 млн светодиодов белого цвета свечения в корпусе, стойком к климатическим и тепловым воздействиям. Компания активно инвестирует в собственное развитие, поэтому в ближайшее время планирует вдвое нарастить эти показатели за счет увеличения парка оборудования", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что производство в компании оснащено современными технологиями и аппаратурой. Она позволяет выпускать продукцию, которая отвечает всем требованиям безопасности и энергоэффективности.В свою очередь, GR-директор предприятия Евгений Долин заявил, что развитие производства светодиодов в России особенно важно в нынешних условиях, когда потребность в энергоэффективных светодиодных светильниках многократно возросла.По данным пресс-службы, предприятие работает с 1991 года и сейчас включает в себя научно-исследовательские, инженерные и производственные ресурсы, которые позволяют выполнять проекты освещения любого уровня сложности под ключ, а также работы по содержанию и обслуживанию систем наружного освещения.Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудятся более 720 тыс. сотрудников. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что одна компания, производящая световое оборудование, за 11 месяцев в два раза увеличила производство светодиодных светильников по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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москва, владислав овчинский, свет, освещение, производство, инвестиции