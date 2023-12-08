https://ria.ru/20231208/stroyka-1914539620.html

Бочкарев: в Новой Москве построят новую поликлинику

Бочкарев: в Новой Москве построят новую поликлинику - РИА Новости, 08.12.2023

Бочкарев: в Новой Москве построят новую поликлинику

Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену появится в Сосенском поселении в Новой Москве, она сможет обслуживать до 40 тысяч пациентов, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:47

2023-12-08T10:47

2023-12-08T10:47

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену появится в Сосенском поселении в Новой Москве, она сможет обслуживать до 40 тысяч пациентов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "К новой поликлинике смогут прикрепиться не менее 33 тысяч взрослых и 7 тысяч детей. Здание будет построено на внебюджетные средства, а затем передано в городскую систему здравоохранения", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. К настоящему времени завершены работы по проектированию объекта. Поликлиника будет полностью соответствовать новому московскому стандарту. В ней откроются педиатрическое отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии, вакцинопрофилактики, стоматологии для детей и взрослых с кабинетом рентгенодиагностики и другие отделения, указывается в сообщении. Всего за счет внебюджетных источников к 2027 году планируется построить пять новых поликлиник.

https://ria.ru/20231207/moskva-1914288923.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы