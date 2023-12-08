https://ria.ru/20231208/stroyka-1914539620.html
Бочкарев: в Новой Москве построят новую поликлинику
Бочкарев: в Новой Москве построят новую поликлинику - РИА Новости, 08.12.2023
Бочкарев: в Новой Москве построят новую поликлинику
Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену появится в Сосенском поселении в Новой Москве, она сможет обслуживать до 40 тысяч пациентов, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:47
2023-12-08T10:47
2023-12-08T10:47
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену появится в Сосенском поселении в Новой Москве, она сможет обслуживать до 40 тысяч пациентов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "К новой поликлинике смогут прикрепиться не менее 33 тысяч взрослых и 7 тысяч детей. Здание будет построено на внебюджетные средства, а затем передано в городскую систему здравоохранения", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. К настоящему времени завершены работы по проектированию объекта. Поликлиника будет полностью соответствовать новому московскому стандарту. В ней откроются педиатрическое отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии, вакцинопрофилактики, стоматологии для детей и взрослых с кабинетом рентгенодиагностики и другие отделения, указывается в сообщении. Всего за счет внебюджетных источников к 2027 году планируется построить пять новых поликлиник.
https://ria.ru/20231207/moskva-1914288923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену появится в Сосенском поселении в Новой Москве, она сможет обслуживать до 40 тысяч пациентов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"К новой поликлинике смогут прикрепиться не менее 33 тысяч взрослых и 7 тысяч детей. Здание будет построено на внебюджетные средства, а затем передано в городскую систему здравоохранения", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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К настоящему времени завершены работы по проектированию объекта. Поликлиника будет полностью соответствовать новому московскому стандарту. В ней откроются педиатрическое отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии, вакцинопрофилактики, стоматологии для детей и взрослых с кабинетом рентгенодиагностики и другие отделения, указывается в сообщении.
Всего за счет внебюджетных источников к 2027 году планируется построить пять новых поликлиник.