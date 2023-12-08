https://ria.ru/20231208/stroitelstvo_shmsd-1914700251.html

Два крупных банка подписали с Ленобластью концессию на строительство ШМСД

Два крупных банка подписали с Ленобластью концессию на строительство ШМСД - РИА Новости, 08.12.2023

Два крупных банка подписали с Ленобластью концессию на строительство ШМСД

Два крупных кредитных учреждения — ВТБ и Банк "Россия" — подписали с Ленинградской областью концессию на строительство в два этапа широтной магистрали... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:50

2023-12-08T18:50

2023-12-08T18:50

скоростные магистрали

строительство

александр дрозденко

дороги

концессия

втб

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Два крупных кредитных учреждения — ВТБ и Банк "Россия" — подписали с Ленинградской областью концессию на строительство в два этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. "Если два мощных банка вкладываются в строительство - это не просто строительство трассы. <…> Новые участки соединят Петербург со Всеволожском и добавят еще одно направление на Мурманское шоссе", — отметил глава региона в своем сообщении. Он добавил, что территория агломерации будет разгружена, это позволит снять транспортную напряженность и улучшить доступность селитебной зоны и производственных площадок. Согласно оценкам местных властей, в ближайшие десять лет из-за высоких темпов строительства население во Всеволожском и Кировском районах Ленобласти увеличится до одного миллиона человек. В рамках соглашения, отметили в пресс-службе областной администрации, стороны договорились о совместной реализации проекта строительства 5-6 этапов ШМСД – платной автомобильной дороги, общей протяженностью около 16 километров, проходящей по территории Ленинградской области и являющейся продолжением 2-4 этапов ШМСД. Концессионное соглашение заключено на 49 лет, из которых ориентировочный срок проектирования и строительства составляет около восьми лет. "Планируемый общий объем инвестиций ― порядка 110 миллиардов рублей, из них примерно 50 миллиардов рублей составят внебюджетные инвестиции. Финальная сумма требуемых инвестиций будет утверждена по завершению этапа проектирования", — подытожили в обладминистрации.

https://ria.ru/20231114/most-1909461964.html

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скоростные магистрали, строительство, александр дрозденко, дороги, концессия, втб, ленинградская область