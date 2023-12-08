Два крупных банка подписали с Ленобластью концессию на строительство ШМСД
© Фото : Tелеграм-канал губернатор региона Александр ДрозденкоДва крупных кредитных учреждения — ВТБ и Банк "Россия" — подписали с Ленинградской областью концессию на строительство два этапа широтной магистрали скоростного движения
Два крупных кредитных учреждения — ВТБ и Банк "Россия" — подписали с Ленинградской областью концессию на строительство два этапа широтной магистрали скоростного движения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Два крупных кредитных учреждения — ВТБ и Банк "Россия" — подписали с Ленинградской областью концессию на строительство в два этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
"Если два мощных банка вкладываются в строительство - это не просто строительство трассы. <…> Новые участки соединят Петербург со Всеволожском и добавят еще одно направление на Мурманское шоссе", — отметил глава региона в своем сообщении.
Он добавил, что территория агломерации будет разгружена, это позволит снять транспортную напряженность и улучшить доступность селитебной зоны и производственных площадок.
Согласно оценкам местных властей, в ближайшие десять лет из-за высоких темпов строительства население во Всеволожском и Кировском районах Ленобласти увеличится до одного миллиона человек. В рамках соглашения, отметили в пресс-службе областной администрации, стороны договорились о совместной реализации проекта строительства 5-6 этапов ШМСД – платной автомобильной дороги, общей протяженностью около 16 километров, проходящей по территории Ленинградской области и являющейся продолжением 2-4 этапов ШМСД. Концессионное соглашение заключено на 49 лет, из которых ориентировочный срок проектирования и строительства составляет около восьми лет.
"Планируемый общий объем инвестиций ― порядка 110 миллиардов рублей, из них примерно 50 миллиардов рублей составят внебюджетные инвестиции. Финальная сумма требуемых инвестиций будет утверждена по завершению этапа проектирования", — подытожили в обладминистрации.