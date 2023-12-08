https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914507172.html
Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона
Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона - РИА Новости, 08.12.2023
Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона
Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили украинскую пехоту на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T04:47
2023-12-08T04:47
2023-12-08T05:40
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ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили украинскую пехоту на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны."Военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск небольшими группами приближаются с различных направлений к позициям, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен", — отметили в министерстве.В ведомстве рассказали, что во время активной обороны при поддержке операторов БПЛА штурмовики взяли несколько опорных пунктов ВСУ, не дав украинской пехоте закрепиться на своих позициях на флангах.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона
МО: штурмовики ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте
ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили украинскую пехоту на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск небольшими группами приближаются с различных направлений к позициям, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен", — отметили в министерстве.
В ведомстве рассказали, что во время активной обороны при поддержке операторов БПЛА штурмовики взяли несколько опорных пунктов ВСУ, не дав украинской пехоте закрепиться на своих позициях на флангах.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском