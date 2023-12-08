https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914507172.html

Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона

Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона - РИА Новости, 08.12.2023

Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона

Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили украинскую пехоту на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T04:47

2023-12-08T04:47

2023-12-08T05:40

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ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с операторами FPV-дронов уничтожили украинскую пехоту на одном из опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны."Военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск небольшими группами приближаются с различных направлений к позициям, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен", — отметили в министерстве.В ведомстве рассказали, что во время активной обороны при поддержке операторов БПЛА штурмовики взяли несколько опорных пунктов ВСУ, не дав украинской пехоте закрепиться на своих позициях на флангах.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность