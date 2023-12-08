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В Госдуме пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности
В Госдуме пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности - РИА Новости, 08.12.2023
В Госдуме пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности
В Госдуме пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности, заявил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности, заявил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Дорогие друзья, мы будем еще собирать по лекарственной безопасности до уровня парламентских слушаний, начиная от производства лекарств, кто производит, как фасует, как маркирует, как продают, кто продает, зачем продают, и как это вообще влияет на нашу страну", - сказал Башанкаев в пятницу в ходе круглого стола, посвященного теме обеспечения безопасности медицинских работников в современных условиях. Он также сообщил, что до конца декабря будет собрана рабочая группа по кадровой политике при вице-спикере ГД Владиславе Даванкове.
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здоровье - общество, госдума рф
Здоровье - Общество, Госдума РФ
В Госдуме пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности
Башанкаев: в ГД пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по лекарственной безопасности, заявил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.
"Дорогие друзья, мы будем еще собирать по лекарственной безопасности до уровня парламентских слушаний, начиная от производства лекарств, кто производит, как фасует, как маркирует, как продают, кто продает, зачем продают, и как это вообще влияет на нашу страну", - сказал Башанкаев в пятницу в ходе круглого стола, посвященного теме обеспечения безопасности медицинских работников в современных условиях.
Он также сообщил, что до конца декабря будет собрана рабочая группа по кадровой политике при вице-спикере ГД Владиславе Даванкове
.
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