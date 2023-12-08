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В Германии разгорелся скандал из-за плана Писториуса по России - РИА Новости, 08.12.2023
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10:37 08.12.2023 (обновлено: 11:56 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/rossiya-1914536027.html
В Германии разгорелся скандал из-за плана Писториуса по России
В Германии разгорелся скандал из-за плана Писториуса по России - РИА Новости, 08.12.2023
В Германии разгорелся скандал из-за плана Писториуса по России
Идея главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для "сдерживания России" несостоятельна, пишет журналист... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:37
2023-12-08T11:56
в мире
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Идея главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для "сдерживания России" несостоятельна, пишет журналист Торстен Юнгхольт в статье Die Welt. &quot;Всякий, кто изучил в школе азы арифметики — то есть сложение, вычитание, умножение и деление, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые мы в настоящее время просто не в состоянии&quot;, — сказал изданию полковник Андре Вюстнер.В статье отметили, что Писториус решил не развертывать уже существующую бригаду, а сформировать с нуля новую. Это значит, что для оснащения столь крупного подразделения необходимо будет закупить десятки тысяч единиц вооружения и техники, пишет автор.Он напомнил, что немецкий докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс ранее раскритиковал идею министра обороны Германии. "Заменить отправленные на Украину танки новыми можно лишь в 2026 году — и это при учете того, что ВПК будет работать исправно. А до тех пор военнослужащие вынуждены будут учиться управлению и оттачивать свои навыки на тренажерах-симуляторах. Поэтому нужно либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо вместо предоставления танков выдать всему личному составу по метле в качестве личного оружия", — заключил Гедехенс. В начале октября министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил желание ФРГ разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера в составе четырех тысяч военнослужащих.Ранее издание Spiegel сообщило, что из-за разногласий в кабинете министров 2024-й финансовый год для Германии начнется без согласованного бюджета.Спор кабмина Германии проходит на фоне бюджетного скандала. В ноябре Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231208/putin-1914519551.html
https://ria.ru/20231207/kantsler-1914465397.html
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в мире, германия, литва, россия, борис писториус, бундестаг германии
В мире, Германия, Литва, Россия, Борис Писториус, Бундестаг Германии
В Германии разгорелся скандал из-за плана Писториуса по России

Welt: план Писториуса по сдерживанию РФ с помощью военных в Литве ждет провал

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Идея главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для "сдерживания России" несостоятельна, пишет журналист Торстен Юнгхольт в статье Die Welt.
«

"Всякий, кто изучил в школе азы арифметики — то есть сложение, вычитание, умножение и деление, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые мы в настоящее время просто не в состоянии", — сказал изданию полковник Андре Вюстнер.

В статье отметили, что Писториус решил не развертывать уже существующую бригаду, а сформировать с нуля новую. Это значит, что для оснащения столь крупного подразделения необходимо будет закупить десятки тысяч единиц вооружения и техники, пишет автор.
Он напомнил, что немецкий докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс ранее раскритиковал идею министра обороны Германии.
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"Заменить отправленные на Украину танки новыми можно лишь в 2026 году — и это при учете того, что ВПК будет работать исправно. А до тех пор военнослужащие вынуждены будут учиться управлению и оттачивать свои навыки на тренажерах-симуляторах. Поэтому нужно либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо вместо предоставления танков выдать всему личному составу по метле в качестве личного оружия", — заключил Гедехенс.
В начале октября министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил желание ФРГ разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера в составе четырех тысяч военнослужащих.
Ранее издание Spiegel сообщило, что из-за разногласий в кабинете министров 2024-й финансовый год для Германии начнется без согласованного бюджета.
Спор кабмина Германии проходит на фоне бюджетного скандала. В ноябре Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 18:42
 
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