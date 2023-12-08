https://ria.ru/20231208/putin-1914655784.html

Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы

Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы - РИА Новости, 08.12.2023

Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующие выборы... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:36

2023-12-08T16:36

2023-12-08T16:36

российское общество "знание"

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b06dce2bfd622af33863823bf59c049.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующие выборы заявил в своем Telegram-канале, что это лучшая новость за сегодня, а также поблагодарил президента за то, что не оставляет россиян в непростые времена."Лучшая новость за сегодня! Владимир Владимирович, спасибо, что не оставляете нас в эти непростые времена!", - написал Древаль. Он напомнил, что по инициативе Путина общество "Знание" было перезапущено в апреле 2021 года, с тех пор ведется активная просветительская деятельность, в которой принимают участие десятки миллионов человек со всей России. "Точно знаю, что под руководством Владимира Владимировича нашу страну ждёт только победа - везде и всегда. "Знание" - с Россией! "Знание" - с Президентом!", - заключил Древаль.

https://ria.ru/20231208/putin-1914646960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское общество "знание", владимир путин, россия, общество