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Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы - РИА Новости, 08.12.2023
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16:36 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/putin-1914655784.html
Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы
Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы - РИА Новости, 08.12.2023
Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующие выборы... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:36
2023-12-08T16:36
российское общество "знание"
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующие выборы заявил в своем Telegram-канале, что это лучшая новость за сегодня, а также поблагодарил президента за то, что не оставляет россиян в непростые времена."Лучшая новость за сегодня! Владимир Владимирович, спасибо, что не оставляете нас в эти непростые времена!", - написал Древаль. Он напомнил, что по инициативе Путина общество "Знание" было перезапущено в апреле 2021 года, с тех пор ведется активная просветительская деятельность, в которой принимают участие десятки миллионов человек со всей России. "Точно знаю, что под руководством Владимира Владимировича нашу страну ждёт только победа - везде и всегда. "Знание" - с Россией! "Знание" - с Президентом!", - заключил Древаль.
https://ria.ru/20231208/putin-1914646960.html
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российское общество "знание", владимир путин, россия, общество
Российское общество "Знание", Владимир Путин, Россия, Общество
Гендиректор общества "Знание" прокомментировал выдвижение Путина на выборы

Древаль: решение Путина о выдвижении на выборы стало лучшей новостью за день

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующие выборы заявил в своем Telegram-канале, что это лучшая новость за сегодня, а также поблагодарил президента за то, что не оставляет россиян в непростые времена.
«
"Лучшая новость за сегодня! Владимир Владимирович, спасибо, что не оставляете нас в эти непростые времена!", - написал Древаль.
Он напомнил, что по инициативе Путина общество "Знание" было перезапущено в апреле 2021 года, с тех пор ведется активная просветительская деятельность, в которой принимают участие десятки миллионов человек со всей России.
"Точно знаю, что под руководством Владимира Владимировича нашу страну ждёт только победа - везде и всегда. "Знание" - с Россией! "Знание" - с Президентом!", - заключил Древаль.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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