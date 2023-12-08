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На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ - РИА Новости, 08.12.2023
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10:30 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/pozhar-1914534873.html
На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ
На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ - РИА Новости, 08.12.2023
На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ
Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе в Екатеринбурге, сообщает региональный Минздрав в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:30
2023-12-08T10:30
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе в Екатеринбурге, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, в 06.37 (04.37 мск) поступило сообщение о пожаре в СНТ "Малахит" в районе Чусовского тракта в Екатеринбурге. На площади 80 квадратных метров загорелись два садовых домика. В 08.35 (06.35 мск) пожар был локализован. "В результате возгорания пострадали пять человек. В их числе четыре ребенка, которые госпитализированы в детскую больницу №9 Екатеринбурга: трое - в ожоговое отделение, один находится в реанимации", - говорится в сообщении. Уточняется, что мама пострадавших детей получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
https://ria.ru/20231124/pozhar-1911493291.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ

В Екатеринбурге мать и четверо детей пострадали при пожаре в СНТ "Малахит"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе в Екатеринбурге, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, в 06.37 (04.37 мск) поступило сообщение о пожаре в СНТ "Малахит" в районе Чусовского тракта в Екатеринбурге. На площади 80 квадратных метров загорелись два садовых домика. В 08.35 (06.35 мск) пожар был локализован.
"В результате возгорания пострадали пять человек. В их числе четыре ребенка, которые госпитализированы в детскую больницу №9 Екатеринбурга: трое - в ожоговое отделение, один находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мама пострадавших детей получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
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