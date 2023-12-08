https://ria.ru/20231208/pozhar-1914534873.html

На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ

На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ - РИА Новости, 08.12.2023

На Урале мать с детьми пострадали при пожаре в садовом доме в СНТ

Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе в Екатеринбурге, сообщает региональный Минздрав в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:30

2023-12-08T10:30

2023-12-08T10:30

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе в Екатеринбурге, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, в 06.37 (04.37 мск) поступило сообщение о пожаре в СНТ "Малахит" в районе Чусовского тракта в Екатеринбурге. На площади 80 квадратных метров загорелись два садовых домика. В 08.35 (06.35 мск) пожар был локализован. "В результате возгорания пострадали пять человек. В их числе четыре ребенка, которые госпитализированы в детскую больницу №9 Екатеринбурга: трое - в ожоговое отделение, один находится в реанимации", - говорится в сообщении. Уточняется, что мама пострадавших детей получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

https://ria.ru/20231124/pozhar-1911493291.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)