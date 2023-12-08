https://ria.ru/20231208/odnoklassniki-1914645098.html

Одноклассники назвали лучший контент 2023 года по мнению россиян

Одноклассники назвали лучший контент 2023 года по мнению россиян - РИА Новости, 08.12.2023

Одноклассники назвали лучший контент 2023 года по мнению россиян

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи Одноклассников определили лучшие фильм, хит, сериал, шоу и блог года в соцсети. Голосование проходило в Одноклассниках РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:04

одноклассники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914644923_0:0:1799:1012_1920x0_80_0_0_8df92148262e9daf744e080e7fb0dbda.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи Одноклассников определили лучшие фильм, хит, сериал, шоу и блог года в соцсети. Голосование проходило в Одноклассниках в рамках ежегодной премии "Самый ОК".Фильмом года стал "Чебурашка" – за самую кассовую российскую ленту проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте картина "По щучьему велению", на третьем – "Вызов". Хит года – трек "Верю в тебя" ANNA ASTI. Почти столько же слушателей выбрали группу Galibri & Mavik с песней "Прощай, Алёшка". На третьей строчке – Люся Чеботина и композиция "Лучшая подруга". В номинации "Сериал года" победу одержали "Папины дочки. Новые". На втором месте сериал-фэнтези "Библиотекарь" по одноименному роману с Никитой Ефремовым в главной роли. Третье заняла драма с Павлом Прилучным "Жизнь по вызову 2".Лучшими шоу стали музыкальные проекты. Шоу года – "Ты супер! Суперсезон". Второе место у вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", третье – у "Голоса. Уже не дети". Среди блогов в ОК россиянам особенно нравится контент про кулинарию, животных и путешествия. Блогом года в ОК пользователи назвали кулинарную страничку "Видеорецепты Калниной Натальи". Блог "Миса и Лелик" про жизнь кошки Мисы и ее котенка Лелика занял второе место. Блог о путешествиях "Голландец в России", который ведет переехавший в Россию голландец, расположился на третьем месте.Пользователи ОК выбирали победителей из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии "Самый ОК". Шорт-лист каждой категории был составлен из самого популярного контента среди пользователей ОК, опубликованного на платформе с ноября 2022 года. Претендентов на награду в категории "Блог года" выбрали по сумме реакций на контент в ОК. Самые популярные музыкальные треки были определены по общему количеству прослушиваний на платформе, а фильмы, сериалы и шоу – по частоте обсуждений и упоминаний в видео и постах.Победителей премии "Самый ОК" объявили 7 декабря в прямом эфире шоу "ОК на связи!", ведущим которого стал Константин Анисимов. Лауреаты премии "Самый ОК" получили специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК.

https://ria.ru/20231116/odnoklassniki-1909767551.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники