https://ria.ru/20231208/odnoklassniki-1914645098.html
Одноклассники назвали лучший контент 2023 года по мнению россиян
Одноклассники назвали лучший контент 2023 года по мнению россиян - РИА Новости, 08.12.2023
Одноклассники назвали лучший контент 2023 года по мнению россиян
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи Одноклассников определили лучшие фильм, хит, сериал, шоу и блог года в соцсети. Голосование проходило в Одноклассниках РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:00
2023-12-08T16:00
2023-12-08T16:04
одноклассники
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи Одноклассников определили лучшие фильм, хит, сериал, шоу и блог года в соцсети. Голосование проходило в Одноклассниках в рамках ежегодной премии "Самый ОК".Фильмом года стал "Чебурашка" – за самую кассовую российскую ленту проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте картина "По щучьему велению", на третьем – "Вызов". Хит года – трек "Верю в тебя" ANNA ASTI. Почти столько же слушателей выбрали группу Galibri & Mavik с песней "Прощай, Алёшка". На третьей строчке – Люся Чеботина и композиция "Лучшая подруга". В номинации "Сериал года" победу одержали "Папины дочки. Новые". На втором месте сериал-фэнтези "Библиотекарь" по одноименному роману с Никитой Ефремовым в главной роли. Третье заняла драма с Павлом Прилучным "Жизнь по вызову 2".Лучшими шоу стали музыкальные проекты. Шоу года – "Ты супер! Суперсезон". Второе место у вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", третье – у "Голоса. Уже не дети". Среди блогов в ОК россиянам особенно нравится контент про кулинарию, животных и путешествия. Блогом года в ОК пользователи назвали кулинарную страничку "Видеорецепты Калниной Натальи". Блог "Миса и Лелик" про жизнь кошки Мисы и ее котенка Лелика занял второе место. Блог о путешествиях "Голландец в России", который ведет переехавший в Россию голландец, расположился на третьем месте.Пользователи ОК выбирали победителей из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии "Самый ОК". Шорт-лист каждой категории был составлен из самого популярного контента среди пользователей ОК, опубликованного на платформе с ноября 2022 года. Претендентов на награду в категории "Блог года" выбрали по сумме реакций на контент в ОК. Самые популярные музыкальные треки были определены по общему количеству прослушиваний на платформе, а фильмы, сериалы и шоу – по частоте обсуждений и упоминаний в видео и постах.Победителей премии "Самый ОК" объявили 7 декабря в прямом эфире шоу "ОК на связи!", ведущим которого стал Константин Анисимов. Лауреаты премии "Самый ОК" получили специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК.
https://ria.ru/20231116/odnoklassniki-1909767551.html
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РИА Новости
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одноклассники
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи Одноклассников определили лучшие фильм, хит, сериал, шоу и блог года в соцсети. Голосование проходило в Одноклассниках в рамках ежегодной премии "Самый ОК".
Фильмом года стал "Чебурашка" – за самую кассовую российскую ленту проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте картина "По щучьему велению", на третьем – "Вызов". Хит года – трек "Верю в тебя" ANNA ASTI. Почти столько же слушателей выбрали группу Galibri & Mavik с песней "Прощай, Алёшка". На третьей строчке – Люся Чеботина и композиция "Лучшая подруга". В номинации "Сериал года" победу одержали "Папины дочки. Новые". На втором месте сериал-фэнтези "Библиотекарь" по одноименному роману с Никитой Ефремовым в главной роли. Третье заняла драма с Павлом Прилучным "Жизнь по вызову 2".
Лучшими шоу стали музыкальные проекты. Шоу года – "Ты супер! Суперсезон". Второе место у вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", третье – у "Голоса. Уже не дети". Среди блогов в ОК россиянам особенно нравится контент про кулинарию, животных и путешествия. Блогом года в ОК пользователи назвали кулинарную страничку "Видеорецепты Калниной Натальи". Блог "Миса и Лелик" про жизнь кошки Мисы и ее котенка Лелика занял второе место. Блог о путешествиях "Голландец в России", который ведет переехавший в Россию голландец, расположился на третьем месте.
Пользователи ОК выбирали победителей из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии "Самый ОК". Шорт-лист каждой категории был составлен из самого популярного контента среди пользователей ОК, опубликованного на платформе с ноября 2022 года. Претендентов на награду в категории "Блог года" выбрали по сумме реакций на контент в ОК. Самые популярные музыкальные треки были определены по общему количеству прослушиваний на платформе, а фильмы, сериалы и шоу – по частоте обсуждений и упоминаний в видео и постах.
Победителей премии "Самый ОК" объявили 7 декабря в прямом эфире шоу "ОК на связи!", ведущим которого стал Константин Анисимов. Лауреаты премии "Самый ОК" получили специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК.
Одноклассники защитят пользователей от навязчивого общения в сети