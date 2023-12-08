https://ria.ru/20231208/moskva-1914542141.html

Московские службы мониторят состояние дорог и чистят их от снега

Московские службы мониторят состояние дорог и чистят их от снега - РИА Новости, 08.12.2023

Московские службы мониторят состояние дорог и чистят их от снега

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:55

2023-12-08T10:55

2023-12-08T10:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912090761_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_7e029db43a8486de37e35505dd0dc297.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Продолжаются работы по вывозу снега с дворовых территорий," - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве