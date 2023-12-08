https://ria.ru/20231208/mnogoetazhki-1914738405.html

Глава Кубани поручил составить перечень самостроев-многоэтажек

Глава Кубани поручил составить перечень самостроев-многоэтажек - РИА Новости, 08.12.2023

Глава Кубани поручил составить перечень самостроев-многоэтажек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение недели составить перечень самовольно построенных многоквартирных домов для принятия по ним... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T23:38

2023-12-08T23:38

2023-12-08T23:38

краснодарский край

краснодарский край

сочи

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение недели составить перечень самовольно построенных многоквартирных домов для принятия по ним соответствующих решений, сообщили в пресс-службе администрации Кубани по итогам совещания, посвящённому предотвращению возведения самостроев в регионе. "Вениамин Кондратьев поручил в течение недели составить перечень, когда начали самовольно строить ранее не учтенные многоквартирные дома, для принятия соответствующих решений. А также организовать обследования введенных по решению суда объектов на предмет соблюдения противопожарных норм и последующего устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении Губернатор отметил, что сейчас в краевом реестре остаются 215 самовольно построенных многоквартирных домов, при этом больше половины находятся в Сочи. По его словам, чтобы такие объекты "ушли в прошлое", нужна ежедневная системная работа. Вице-губернатор Сергей Власов, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что в реестр также входят незаконно возведенные индивидуальные жилые строения, гаражи, магазины, гостиницы и склады.

https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html

https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html

краснодарский край

сочи

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краснодарский край, сочи