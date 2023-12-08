https://ria.ru/20231208/mineralnaya_voda-1914680699.html
Темрезов: КЧР — лидер в стране по производству питьевой минеральной воды
Темрезов: КЧР — лидер в стране по производству питьевой минеральной воды - РИА Новости, 08.12.2023
Темрезов: КЧР — лидер в стране по производству питьевой минеральной воды
Карачаево-Черкесия стала лидером в России по производству минеральной воды за первое полугодие 2023 года, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на международной... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:56
2023-12-08T17:56
2023-12-08T17:56
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
вода
производство
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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесия стала лидером в России по производству минеральной воды за первое полугодие 2023 года, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В пятницу на выставке проходит День Карачаево-Черкесии. По данным Росстата, регион произвел более 320 миллионов литров минеральной воды, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. "Карачаево-Черкесия знаменита значительными запасами подземных пресных и минеральных вод с уникальным составом. В регионе располагаются более 200 минеральных источников. По богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод регион не имеет аналогов на Евроазиатском континенте", - сказал Темрезов в своей презентации на форуме "Россия". Он привел в пример Урупский район республики, где на территории 100 квадратных метров из-под земли бьют почти два десятка целебных источников с разными вкусовыми качествами воды.
https://ria.ru/20231208/kchr-1914546212.html
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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, вода, производство
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Рашид Темрезов, Вода, Производство