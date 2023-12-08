https://ria.ru/20231208/mineralnaya_voda-1914680699.html

Темрезов: КЧР — лидер в стране по производству питьевой минеральной воды

Темрезов: КЧР — лидер в стране по производству питьевой минеральной воды - РИА Новости, 08.12.2023

Темрезов: КЧР — лидер в стране по производству питьевой минеральной воды

Карачаево-Черкесия стала лидером в России по производству минеральной воды за первое полугодие 2023 года, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на международной... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:56

2023-12-08T17:56

2023-12-08T17:56

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

вода

производство

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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесия стала лидером в России по производству минеральной воды за первое полугодие 2023 года, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В пятницу на выставке проходит День Карачаево-Черкесии. По данным Росстата, регион произвел более 320 миллионов литров минеральной воды, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. "Карачаево-Черкесия знаменита значительными запасами подземных пресных и минеральных вод с уникальным составом. В регионе располагаются более 200 минеральных источников. По богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод регион не имеет аналогов на Евроазиатском континенте", - сказал Темрезов в своей презентации на форуме "Россия". Он привел в пример Урупский район республики, где на территории 100 квадратных метров из-под земли бьют почти два десятка целебных источников с разными вкусовыми качествами воды.

https://ria.ru/20231208/kchr-1914546212.html

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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, вода, производство