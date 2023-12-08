https://ria.ru/20231208/mchs-1914525913.html

В Екатеринбурге локализовали пожар в приюте для бездомных животных

В Екатеринбурге локализовали пожар в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 08.12.2023

В Екатеринбурге локализовали пожар в приюте для бездомных животных

Спасатели локализовали пожар в частном доме в Екатеринбурге, где располагается передержка для бездомных животных, сообщает региональный главк МЧС в Telegram. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:36

2023-12-08T09:36

2023-12-08T09:51

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в частном доме в Екатеринбурге, где располагается передержка для бездомных животных, сообщает региональный главк МЧС в Telegram. Утром в пятницу в поселке Шувакиш на окраине Екатеринбурга на 150 "квадратах" загорелся частный дом, в котором располагается передержка для бездомных животных. По данным благотворительного фонда "Зоозащита", все питомцы, которые находились в здании – кошки и мелкие собаки – погибли. Крупные собаки, которые находились в вольерах на улице, остались живы, сейчас разыскиваются волонтеры, которые смогут забрать животных и отвезти их в другие передержки. "В 10.52 (08.52 мск) пожарные локализовали огонь на пожаре в Шувакише. Огнеборцы принимают все меры для ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231208/mchs-1914524347.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)