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Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео
Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео - РИА Новости, 08.12.2023
Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео
Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье показал в Тelegram-канале редкое видео краснокнижного дальневосточного лесного кота на ночной охоте. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:12
2023-12-08T17:12
2023-12-08T17:32
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье показал в Тelegram-канале редкое видео краснокнижного дальневосточного лесного кота на ночной охоте. На кадрах видно, как хищник высматривает добычу и, заметив что-то в темноте, залегает в засаде. "Дальневосточный лесной кот <...> достаточно редко попадает в объективы наших фотоловушек, но когда попадается, то устраивает роскошную фотосессию. В этот раз дикий Барсик зафиксирован во время ночной охоты", — говорится в сообщении. В нацпарке уточнили, что лесные коты питаются мышами, полевками, птицами, белками и зайцами.
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Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео
Нацпарк в Приморье показал видео с дальневосточным лесным котом на охоте
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости.
Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье показал в Тelegram-канале
редкое видео краснокнижного дальневосточного лесного кота на ночной охоте.
На кадрах видно, как хищник высматривает добычу и, заметив что-то в темноте, залегает в засаде.
"Дальневосточный лесной кот <...> достаточно редко попадает в объективы наших фотоловушек, но когда попадается, то устраивает роскошную фотосессию. В этот раз дикий Барсик зафиксирован во время ночной охоты", — говорится в сообщении.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
В нацпарке уточнили, что лесные коты питаются мышами, полевками, птицами, белками и зайцами.
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