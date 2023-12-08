https://ria.ru/20231208/kot-1914665261.html

Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео

Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео - РИА Новости, 08.12.2023

Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье показал в Тelegram-канале редкое видео краснокнижного дальневосточного лесного кота на ночной охоте. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:12

2023-12-08T17:12

2023-12-08T17:32

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье показал в Тelegram-канале редкое видео краснокнижного дальневосточного лесного кота на ночной охоте. На кадрах видно, как хищник высматривает добычу и, заметив что-то в темноте, залегает в засаде. "Дальневосточный лесной кот <...> достаточно редко попадает в объективы наших фотоловушек, но когда попадается, то устраивает роскошную фотосессию. В этот раз дикий Барсик зафиксирован во время ночной охоты", — говорится в сообщении. В нацпарке уточнили, что лесные коты питаются мышами, полевками, птицами, белками и зайцами.

https://ria.ru/20230407/leopard-1863637076.html

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