https://ria.ru/20231208/forum-1914695991.html

В Тверской области прошел форум "Цифровая трансформация бизнеса"

В Тверской области прошел форум "Цифровая трансформация бизнеса" - РИА Новости, 08.12.2023

В Тверской области прошел форум "Цифровая трансформация бизнеса"

Форум "Цифровая трансформация бизнеса", объединивший более 300 участников, прошел в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:39

2023-12-08T18:39

2023-12-08T18:39

тверская область

форум

бизнес

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 дек - РИА Новости. Форум "Цифровая трансформация бизнеса", объединивший более 300 участников, прошел в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. На форуме обсудили вопросы применения и развития цифровых технологий. "Сегодня сфера информационных технологий играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Индустрия информационных технологий входит в число самых быстро развивающихся отраслей региональной экономики. За четыре года, прошедших с аналогичного первого форума в Твери, ежегодный объем регионального рынка информационных технологий вырос в восемь раз, количество компаний увеличилось на 70%", – отмечено в приветствии участникам форума от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Спикерами пленарной сессии стали представители ведущих компаний Верхневолжья, чья деятельность связана с цифровыми технологиями: ООО "ПК Аквариус", ООО "АксТим", ООО "Объединение Агрегейт", АО "ДКС" и другие. Темами выступлений стали применение в работе искусственного интеллекта, цифровизация управления, тренды ИТ-рынка. Участники форума продолжили работу в секциях "Цифровые технологии в здравоохранении и медицине", "Цифровизация для бизнеса", "Цифровые технологии в сельском хозяйстве", "Цифровые профессии будущего". Среди тем докладов – роботизация промышленных предприятий, практическое использование современных технологий в сельском хозяйстве, востребованные компетенции в сфере ИТ и профессии ближайшего будущего, цифровая профориентация детей и другие актуальные вопросы. ООО "НПП ЗЕВС" представило информацию об опыте внедрения роботизированной сварочной станции на предприятии, АО "Барс групп" – о тенденциях цифровизации в медицине, ООО "Вселуг" – о цифровом ресурсе в животноводстве. Действующие в регионе предприятия и НИИ предлагают практически весь спектр продуктов и услуг – от разработки и внедрения программного обеспечения, облачных технологий и искусственного интеллекта до автоматизированных систем управления и программ для роботизированных производственных комплексов. В Тверской области введена новая мера поддержки – субсидия в размере 50% от прироста НДФЛ к предшествующему году для предприятий, осуществивших релокацию на территорию Тверской области. Первой завершила перевод своего подразделения в регион консалтинговая компания "АксТим", пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231206/investproekty-1914201283.html

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форум, бизнес, тверь, тверская область, игорь руденя