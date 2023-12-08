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В Тверской области прошел форум "Цифровая трансформация бизнеса"
В Тверской области прошел форум "Цифровая трансформация бизнеса" - РИА Новости, 08.12.2023
В Тверской области прошел форум "Цифровая трансформация бизнеса"
Форум "Цифровая трансформация бизнеса", объединивший более 300 участников, прошел в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:39
2023-12-08T18:39
2023-12-08T18:39
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ТВЕРЬ, 8 дек - РИА Новости. Форум "Цифровая трансформация бизнеса", объединивший более 300 участников, прошел в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. На форуме обсудили вопросы применения и развития цифровых технологий. "Сегодня сфера информационных технологий играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Индустрия информационных технологий входит в число самых быстро развивающихся отраслей региональной экономики. За четыре года, прошедших с аналогичного первого форума в Твери, ежегодный объем регионального рынка информационных технологий вырос в восемь раз, количество компаний увеличилось на 70%", – отмечено в приветствии участникам форума от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Спикерами пленарной сессии стали представители ведущих компаний Верхневолжья, чья деятельность связана с цифровыми технологиями: ООО "ПК Аквариус", ООО "АксТим", ООО "Объединение Агрегейт", АО "ДКС" и другие. Темами выступлений стали применение в работе искусственного интеллекта, цифровизация управления, тренды ИТ-рынка. Участники форума продолжили работу в секциях "Цифровые технологии в здравоохранении и медицине", "Цифровизация для бизнеса", "Цифровые технологии в сельском хозяйстве", "Цифровые профессии будущего". Среди тем докладов – роботизация промышленных предприятий, практическое использование современных технологий в сельском хозяйстве, востребованные компетенции в сфере ИТ и профессии ближайшего будущего, цифровая профориентация детей и другие актуальные вопросы. ООО "НПП ЗЕВС" представило информацию об опыте внедрения роботизированной сварочной станции на предприятии, АО "Барс групп" – о тенденциях цифровизации в медицине, ООО "Вселуг" – о цифровом ресурсе в животноводстве. Действующие в регионе предприятия и НИИ предлагают практически весь спектр продуктов и услуг – от разработки и внедрения программного обеспечения, облачных технологий и искусственного интеллекта до автоматизированных систем управления и программ для роботизированных производственных комплексов. В Тверской области введена новая мера поддержки – субсидия в размере 50% от прироста НДФЛ к предшествующему году для предприятий, осуществивших релокацию на территорию Тверской области. Первой завершила перевод своего подразделения в регион консалтинговая компания "АксТим", пояснили в пресс-службе.
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форум, бизнес, тверь, тверская область, игорь руденя
Тверская область, Форум, Бизнес, Тверь, Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 8 дек - РИА Новости. Форум "Цифровая трансформация бизнеса", объединивший более 300 участников, прошел в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На форуме обсудили вопросы применения и развития цифровых технологий.
"Сегодня сфера информационных технологий играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Индустрия информационных технологий входит в число самых быстро развивающихся отраслей региональной экономики. За четыре года, прошедших с аналогичного первого форума в Твери, ежегодный объем регионального рынка информационных технологий вырос в восемь раз, количество компаний увеличилось на 70%", – отмечено в приветствии участникам форума от губернатора Тверской области Игоря Рудени
.
Спикерами пленарной сессии стали представители ведущих компаний Верхневолжья, чья деятельность связана с цифровыми технологиями: ООО "ПК Аквариус", ООО "АксТим", ООО "Объединение Агрегейт", АО "ДКС" и другие. Темами выступлений стали применение в работе искусственного интеллекта, цифровизация управления, тренды ИТ-рынка.
Участники форума продолжили работу в секциях "Цифровые технологии в здравоохранении и медицине", "Цифровизация для бизнеса", "Цифровые технологии в сельском хозяйстве", "Цифровые профессии будущего".
В Тверской области реализуют крупные инвестпроекты
Среди тем докладов – роботизация промышленных предприятий, практическое использование современных технологий в сельском хозяйстве, востребованные компетенции в сфере ИТ и профессии ближайшего будущего, цифровая профориентация детей и другие актуальные вопросы.
ООО "НПП ЗЕВС" представило информацию об опыте внедрения роботизированной сварочной станции на предприятии, АО "Барс групп" – о тенденциях цифровизации в медицине, ООО "Вселуг" – о цифровом ресурсе в животноводстве.
Действующие в регионе предприятия и НИИ предлагают практически весь спектр продуктов и услуг – от разработки и внедрения программного обеспечения, облачных технологий и искусственного интеллекта до автоматизированных систем управления и программ для роботизированных производственных комплексов.
В Тверской области введена новая мера поддержки – субсидия в размере 50% от прироста НДФЛ к предшествующему году для предприятий, осуществивших релокацию на территорию Тверской области
. Первой завершила перевод своего подразделения в регион консалтинговая компания "АксТим", пояснили в пресс-службе.