Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии
Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии
ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии, участники приняли резолюцию с призывом к руководству страны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"8 декабря Якутия одним из первых субъектов Федерации провела Антифашистский форум. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что форум сплотил якутян вокруг идеи борьбы с идеологией фашизма", - рассказали в пресс-службе.
Николаев в своем обращении к участникам призвал сплотиться в борьбе за цели, которые провозглашены президентом Владимиром Путиным по денацификации Украины. Он отметил, что отрицание фашизма - на генном уровне у россиян. Николаев напомнил, что 81 год назад, в 1942 году, в Якутске в драматическом театре состоялся народный антифашистский митинг, участники которого тоже выразили уверенность в победе и готовность на подвиг ради будущего своей страны.
"Участники антифашистского форума приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину... в котором призвали... радикально усилить обеспечение единого идеологического фронта, активизировать работу по защите исторической правды, борьбе с фальсификацией, переписыванием истории... активизировать юридическую работу по пресечению нацистских методов и социальных технологий западных стран - "санкций", "культуры отмены", "русофобии", "гендерных программ", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Горемыкин и советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Родные Героя России Дмитрия Егорова передали его портрет, медаль Героя, грамоту президента РФ, бронежилет и шлем, а также флаг родного Сунтарского района в дар музейному комплексу "Россия – Моя история" в Якутске. "Личные вещи Героя России будут храниться в новой экспозиции о героях СВО. Такая экспозиция отныне будет постоянной, такое поручение дал глава Якутии", - отметили в пресс-службе.