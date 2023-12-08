Рейтинг@Mail.ru
Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
17:14 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/forum-1914666539.html
Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии
Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии - РИА Новости, 08.12.2023
Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии
Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии, участники приняли резолюцию с призывом к руководству страны, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:14
2023-12-08T17:14
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
россия
якутск
украина
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914665493_0:131:2548:1564_1920x0_80_0_0_3d8a673ea6b88f72a3af64d1863daa9f.png
ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии, участники приняли резолюцию с призывом к руководству страны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "8 декабря Якутия одним из первых субъектов Федерации провела Антифашистский форум. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что форум сплотил якутян вокруг идеи борьбы с идеологией фашизма", - рассказали в пресс-службе. Николаев в своем обращении к участникам призвал сплотиться в борьбе за цели, которые провозглашены президентом Владимиром Путиным по денацификации Украины. Он отметил, что отрицание фашизма - на генном уровне у россиян. Николаев напомнил, что 81 год назад, в 1942 году, в Якутске в драматическом театре состоялся народный антифашистский митинг, участники которого тоже выразили уверенность в победе и готовность на подвиг ради будущего своей страны. "Участники антифашистского форума приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину... в котором призвали... радикально усилить обеспечение единого идеологического фронта, активизировать работу по защите исторической правды, борьбе с фальсификацией, переписыванием истории... активизировать юридическую работу по пресечению нацистских методов и социальных технологий западных стран - "санкций", "культуры отмены", "русофобии", "гендерных программ", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Горемыкин и советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Родные Героя России Дмитрия Егорова передали его портрет, медаль Героя, грамоту президента РФ, бронежилет и шлем, а также флаг родного Сунтарского района в дар музейному комплексу "Россия – Моя история" в Якутске. "Личные вещи Героя России будут храниться в новой экспозиции о героях СВО. Такая экспозиция отныне будет постоянной, такое поручение дал глава Якутии", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231208/yakutiya-1914508377.html
https://ria.ru/20231207/volontery-1914441728.html
https://ria.ru/20231206/yakutiya-1914127514.html
республика саха (якутия)
россия
якутск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914665493_145:0:2404:1694_1920x0_80_0_0_7aa61101b36b4c9abc49a5058b0e3660.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), россия, якутск, украина, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Украина, Айсен Николаев
Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии

Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии

© Фото : Официальный информационный портал Республики СахаАнтифашистский форум в Якутии
Антифашистский форум в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха
Антифашистский форум в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии, участники приняли резолюцию с призывом к руководству страны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"8 декабря Якутия одним из первых субъектов Федерации провела Антифашистский форум. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что форум сплотил якутян вокруг идеи борьбы с идеологией фашизма", - рассказали в пресс-службе.
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Резиденты Арктической зоны в Якутии создадут свыше 650 рабочих мест
05:17
Николаев в своем обращении к участникам призвал сплотиться в борьбе за цели, которые провозглашены президентом Владимиром Путиным по денацификации Украины. Он отметил, что отрицание фашизма - на генном уровне у россиян. Николаев напомнил, что 81 год назад, в 1942 году, в Якутске в драматическом театре состоялся народный антифашистский митинг, участники которого тоже выразили уверенность в победе и готовность на подвиг ради будущего своей страны.
"Участники антифашистского форума приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину... в котором призвали... радикально усилить обеспечение единого идеологического фронта, активизировать работу по защите исторической правды, борьбе с фальсификацией, переписыванием истории... активизировать юридическую работу по пресечению нацистских методов и социальных технологий западных стран - "санкций", "культуры отмены", "русофобии", "гендерных программ", - говорится в сообщении.
Участники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр Дети Азии Якутск - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
На "Дети Азии" в Якутии заявились 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов
Вчера, 17:23
В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Горемыкин и советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Родные Героя России Дмитрия Егорова передали его портрет, медаль Героя, грамоту президента РФ, бронежилет и шлем, а также флаг родного Сунтарского района в дар музейному комплексу "Россия – Моя история" в Якутске. "Личные вещи Героя России будут храниться в новой экспозиции о героях СВО. Такая экспозиция отныне будет постоянной, такое поручение дал глава Якутии", - отметили в пресс-службе.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии поручил построить новую амбулаторию в поселке Юрюнг-Хая
6 декабря, 14:55
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскУкраинаАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала