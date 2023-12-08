https://ria.ru/20231208/forum-1914666539.html

Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии

Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии - РИА Новости, 08.12.2023

Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии

Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии, участники приняли резолюцию с призывом к руководству страны, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:14

2023-12-08T17:14

2023-12-08T17:14

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

россия

якутск

украина

айсен николаев

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ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Первый в стране антифашистский форум состоялся в Якутии, участники приняли резолюцию с призывом к руководству страны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "8 декабря Якутия одним из первых субъектов Федерации провела Антифашистский форум. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что форум сплотил якутян вокруг идеи борьбы с идеологией фашизма", - рассказали в пресс-службе. Николаев в своем обращении к участникам призвал сплотиться в борьбе за цели, которые провозглашены президентом Владимиром Путиным по денацификации Украины. Он отметил, что отрицание фашизма - на генном уровне у россиян. Николаев напомнил, что 81 год назад, в 1942 году, в Якутске в драматическом театре состоялся народный антифашистский митинг, участники которого тоже выразили уверенность в победе и готовность на подвиг ради будущего своей страны. "Участники антифашистского форума приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину... в котором призвали... радикально усилить обеспечение единого идеологического фронта, активизировать работу по защите исторической правды, борьбе с фальсификацией, переписыванием истории... активизировать юридическую работу по пресечению нацистских методов и социальных технологий западных стран - "санкций", "культуры отмены", "русофобии", "гендерных программ", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Горемыкин и советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Родные Героя России Дмитрия Егорова передали его портрет, медаль Героя, грамоту президента РФ, бронежилет и шлем, а также флаг родного Сунтарского района в дар музейному комплексу "Россия – Моя история" в Якутске. "Личные вещи Героя России будут храниться в новой экспозиции о героях СВО. Такая экспозиция отныне будет постоянной, такое поручение дал глава Якутии", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231208/yakutiya-1914508377.html

https://ria.ru/20231207/volontery-1914441728.html

https://ria.ru/20231206/yakutiya-1914127514.html

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республика саха (якутия), россия, якутск, украина, айсен николаев