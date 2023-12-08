https://ria.ru/20231208/den_brenda-1914557664.html
Ежегодный "День Бренда" состоится 12 декабря в Москве
Ежегодный "День Бренда" состоится 12 декабря в Москве - РИА Новости, 08.12.2023
Ежегодный "День Бренда" состоится 12 декабря в Москве
В Москве пройдет ежегодная конференция "День Бренда. На перекрестке времен". Регистрация открыта на официальном сайте. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:04
2023-12-08T12:04
2023-12-08T12:04
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 дек – пресс-служба сетевого издания AdIndex.ru. В Москве пройдет ежегодная конференция "День Бренда. На перекрестке времен". Регистрация открыта на официальном сайте. "День Бренда" — ежегодная конференция, посвященная текущим и перспективным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это площадка для стратегического диалога профессионалов — руководителей компаний-производителей известных брендов и товаров широкого спроса, ведущих рекламодателей, рекламных агентств, медийных холдингов и представителей индустрии цифровых маркетинговых коммуникаций. "День Бренда. На перекрестке времен" — так звучит тема конференции в 2023 году. Новое время диктует новые правила ведения бизнеса, дает шансы смелым, новые возможности опытным и открывает горизонты нерешительным. "Дорогу осилит идущий": рекламный рынок постепенно адаптируется к текущим экономическим реалиям. Процесс локализации компаний и брендов еще продолжается, но в конце 2023 года уже можно подвести некоторые итоги происходящей трансформации, определить ключевые тренды и выявить проблемные зоны. В очередной раз перед индустрией брендов встают философские вопросы Канта — что мы знаем, что должны делать, на что надеяться. Участники "Дня Бренда" и спикеры попробуют разобраться и осознать, насколько силен импульс накопленного опыта не только для перезапуска всей системы маркетинговых коммуникаций, но и для вывода ее на орбиту эффективного управления брендами в будущем. Можно ли сформулировать единую позицию, какими хочется видеть российские бренды и российский рекламный рынок завтра? Своевременны ли эти вопросы или же преждевременны? Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламного бизнеса, среди которых: • Алексей Толстоган, генеральный директор, НРА • Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке, "Вкусно — и точка" • Ирина Алексеева, коммерческий директор, VK • Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям, "МегаФон" • Анна Платова, управляющая по онлайн-маркетингу, "ВкусВилл" • Каролина Соколова, генеральный директор, сейлз-хаус "Эверест" • Анна Курочкина, директор по маркетингу, "АвтоВАЗ" • Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса, OMD OM Group • Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям, "Магнит" • Мария Колосова, генеральный директор, Group4Media • Наталья Жестарева, директор по маркетингу, "Sибирская коллекция" • Екатерина Агинская, Marketing Director Modern Dairy, Health&Nutrition • Сергей Иванов, CMO, Petshop • Мария Дементьева, директор по маркетингу, AB InBev Efes • Анна Герасимова, директор по лицензионному маркетингу, киностудия "Союзмультфильм" Конференция поможет участникам понять, как продолжить адаптироваться к переменам с максимальной пользой и перспективой выхода на новый уровень роста. Также мероприятие открывает возможность познакомиться со свежими рекламными и маркетинговыми кейсами, которые реализованы в различных медиаканалах в течение года и заслуживают внимания профессионального сообщества. "День Бренда" пройдет 12 декабря на территории "Цифрового делового пространства" (ЦДП) по адресу: г. Москва, улица Покровка, дом 47 (м. "Курская"). Организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Соорганизаторы: AdIndex, исследовательская компания Mediascope и "Национальный рекламный альянс" (НРА). Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 8 дек – пресс-служба сетевого издания AdIndex.ru. В Москве пройдет ежегодная конференция "День Бренда. На перекрестке времен". Регистрация открыта на официальном сайте.
"День Бренда" — ежегодная конференция, посвященная текущим и перспективным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это площадка для стратегического диалога профессионалов — руководителей компаний-производителей известных брендов и товаров широкого спроса, ведущих рекламодателей, рекламных агентств, медийных холдингов и представителей индустрии цифровых маркетинговых коммуникаций.
"День Бренда. На перекрестке времен" — так звучит тема конференции в 2023 году. Новое время диктует новые правила ведения бизнеса, дает шансы смелым, новые возможности опытным и открывает горизонты нерешительным. "Дорогу осилит идущий": рекламный рынок постепенно адаптируется к текущим экономическим реалиям. Процесс локализации компаний и брендов еще продолжается, но в конце 2023 года уже можно подвести некоторые итоги происходящей трансформации, определить ключевые тренды и выявить проблемные зоны. В очередной раз перед индустрией брендов встают философские вопросы Канта — что мы знаем, что должны делать, на что надеяться.
Участники "Дня Бренда" и спикеры попробуют разобраться и осознать, насколько силен импульс накопленного опыта не только для перезапуска всей системы маркетинговых коммуникаций, но и для вывода ее на орбиту эффективного управления брендами в будущем. Можно ли сформулировать единую позицию, какими хочется видеть российские бренды и российский рекламный рынок завтра? Своевременны ли эти вопросы или же преждевременны?
Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламного бизнеса, среди которых:
• Алексей Толстоган, генеральный директор, НРА
• Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке, "Вкусно — и точка"
• Ирина Алексеева, коммерческий директор, VK
• Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям, "МегаФон"
• Анна Платова, управляющая по онлайн-маркетингу, "ВкусВилл"
• Каролина Соколова, генеральный директор, сейлз-хаус "Эверест"
• Анна Курочкина, директор по маркетингу, "АвтоВАЗ"
• Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса, OMD OM Group
• Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям, "Магнит"
• Мария Колосова, генеральный директор, Group4Media
• Наталья Жестарева, директор по маркетингу, "Sибирская коллекция"
• Екатерина Агинская, Marketing Director Modern Dairy, Health&Nutrition
• Сергей Иванов, CMO, Petshop
• Мария Дементьева, директор по маркетингу, AB InBev Efes
• Анна Герасимова, директор по лицензионному маркетингу, киностудия "Союзмультфильм"
Конференция поможет участникам понять, как продолжить адаптироваться к переменам с максимальной пользой и перспективой выхода на новый уровень роста. Также мероприятие открывает возможность познакомиться со свежими рекламными и маркетинговыми кейсами, которые реализованы в различных медиаканалах в течение года и заслуживают внимания профессионального сообщества.
"День Бренда" пройдет 12 декабря на территории "Цифрового делового пространства" (ЦДП) по адресу: г. Москва, улица Покровка, дом 47 (м. "Курская").
Организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Соорганизаторы: AdIndex, исследовательская компания Mediascope и "Национальный рекламный альянс" (НРА).
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.