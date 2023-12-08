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В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД - РИА Новости, 08.12.2023
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09:38 08.12.2023 (обновлено: 12:08 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/avtomobil-1914526693.html
В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД
В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД - РИА Новости, 08.12.2023
В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД
В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:38
2023-12-08T12:08
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД, пишет "Коммерсант".Так, в законодательство вводится само понятие "средняя скорость".&quot;Под средней скоростью движения ведомство предложило считать &quot;значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление этого участка&quot;, — говорится в публикации.В ассоциации ОКО изданию рассказали, что сейчас встречается "эффект кенгуру" — водители тормозят перед камерой, а проехав ее, снова разгоняются.Минтранс предложил ввести поправки в действие не 1 марта, как планировалось изначально, а на полгода позже — 1 сентября 2024 года. Проект уже поддержали регионы и Минэкономразвития.В экономическом ведомстве пояснили, что существующий точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить нарушения на протяженных участках, в результате водители едут "в стиле "торможение — разгон", чтобы не получать штрафов.Вместе с тем позиция МВД по этому вопросу неизвестна, но ранее в ведомстве называли такие изменения "преждевременными" из-за "правовых пробелов", в частности из-за отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью, говорится в статье. Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.В мае этого года Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.
https://ria.ru/20230116/avto-1845128425.html
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общество, авто, гибдд мвд рф, россия
Общество, Авто, ГИБДД МВД РФ, Россия
В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД

Минтранс предложил запретить превышать среднюю скорость между камерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД, пишет "Коммерсант".
Так, в законодательство вводится само понятие "средняя скорость".
«

"Под средней скоростью движения ведомство предложило считать "значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление этого участка", — говорится в публикации.

В ассоциации ОКО изданию рассказали, что сейчас встречается "эффект кенгуру" — водители тормозят перед камерой, а проехав ее, снова разгоняются.
Минтранс предложил ввести поправки в действие не 1 марта, как планировалось изначально, а на полгода позже — 1 сентября 2024 года. Проект уже поддержали регионы и Минэкономразвития.
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В экономическом ведомстве пояснили, что существующий точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить нарушения на протяженных участках, в результате водители едут "в стиле "торможение — разгон", чтобы не получать штрафов.
Вместе с тем позиция МВД по этому вопросу неизвестна, но ранее в ведомстве называли такие изменения "преждевременными" из-за "правовых пробелов", в частности из-за отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью, говорится в статье.
Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.
В мае этого года Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.
Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.
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