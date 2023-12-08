https://ria.ru/20231208/avtomobil-1914526693.html

В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД

В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД - РИА Новости, 08.12.2023

В России захотели наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД

В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:38

2023-12-08T09:38

2023-12-08T12:08

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД, пишет "Коммерсант".Так, в законодательство вводится само понятие "средняя скорость"."Под средней скоростью движения ведомство предложило считать "значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление этого участка", — говорится в публикации.В ассоциации ОКО изданию рассказали, что сейчас встречается "эффект кенгуру" — водители тормозят перед камерой, а проехав ее, снова разгоняются.Минтранс предложил ввести поправки в действие не 1 марта, как планировалось изначально, а на полгода позже — 1 сентября 2024 года. Проект уже поддержали регионы и Минэкономразвития.В экономическом ведомстве пояснили, что существующий точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить нарушения на протяженных участках, в результате водители едут "в стиле "торможение — разгон", чтобы не получать штрафов.Вместе с тем позиция МВД по этому вопросу неизвестна, но ранее в ведомстве называли такие изменения "преждевременными" из-за "правовых пробелов", в частности из-за отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью, говорится в статье. Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.В мае этого года Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.

https://ria.ru/20230116/avto-1845128425.html

https://ria.ru/20221219/nakazanie-1839619906.html

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общество, авто, гибдд мвд рф, россия