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В МИД Армении оценили диалог с Евросоюзом - РИА Новости, 08.12.2023
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17:23 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/armeniya-1914669180.html
В МИД Армении оценили диалог с Евросоюзом
В МИД Армении оценили диалог с Евросоюзом - РИА Новости, 08.12.2023
В МИД Армении оценили диалог с Евросоюзом
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипмиссии Европейского союза в Ереване Василис Марагос в ходе встречи в пятницу выразили удовлетворение... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:23
2023-12-08T17:23
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армения
ереван
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипмиссии Европейского союза в Ереване Василис Марагос в ходе встречи в пятницу выразили удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности, сообщил МИД Армении."В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки всеобъемлющего партнерства между Арменией и Евросоюзом. Министр иностранных дел Армении и глава дипмиссии ЕС подвели итоги последних обоюдных визитов в Ереван и Брюссель и обсуждений, проведенных в различных форматах, выразив удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности, а также в отраслевых направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Отмечается, что стороны обозначили дальнейшие шаги по углублению партнерства. Были затронуты предстоящие мероприятия, состоялся обмен мнениями о процессе демократических реформ в Армении и их дальнейшей поддержке со стороны ЕС. В контексте человеческих контактов была подчеркнута важность запуска диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. В ходе встречи Мирзоян и Марагос также затронули последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе вчерашнее совместное заявления аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана, реализацию шагов, направленных на формирование атмосферы доверия, говорится в сообщении.
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в мире, армения, ереван, евросоюз
В мире, Армения, Ереван, Евросоюз
В МИД Армении оценили диалог с Евросоюзом

МИД Армении: Ереван и ЕС довольны диалогом в сфере политики и безопасности

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипмиссии Европейского союза в Ереване Василис Марагос в ходе встречи в пятницу выразили удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности, сообщил МИД Армении.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки всеобъемлющего партнерства между Арменией и Евросоюзом. Министр иностранных дел Армении и глава дипмиссии ЕС подвели итоги последних обоюдных визитов в Ереван и Брюссель и обсуждений, проведенных в различных форматах, выразив удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности, а также в отраслевых направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что стороны обозначили дальнейшие шаги по углублению партнерства. Были затронуты предстоящие мероприятия, состоялся обмен мнениями о процессе демократических реформ в Армении и их дальнейшей поддержке со стороны ЕС. В контексте человеческих контактов была подчеркнута важность запуска диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС.
В ходе встречи Мирзоян и Марагос также затронули последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе вчерашнее совместное заявления аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана, реализацию шагов, направленных на формирование атмосферы доверия, говорится в сообщении.
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