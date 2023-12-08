В МИД Армении оценили диалог с Евросоюзом
МИД Армении: Ереван и ЕС довольны диалогом в сфере политики и безопасности
© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипмиссии Европейского союза в Ереване Василис Марагос в ходе встречи в пятницу выразили удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности, сообщил МИД Армении.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки всеобъемлющего партнерства между Арменией и Евросоюзом. Министр иностранных дел Армении и глава дипмиссии ЕС подвели итоги последних обоюдных визитов в Ереван и Брюссель и обсуждений, проведенных в различных форматах, выразив удовлетворение активным диалогом в сфере политики и безопасности, а также в отраслевых направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что стороны обозначили дальнейшие шаги по углублению партнерства. Были затронуты предстоящие мероприятия, состоялся обмен мнениями о процессе демократических реформ в Армении и их дальнейшей поддержке со стороны ЕС. В контексте человеческих контактов была подчеркнута важность запуска диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС.
В ходе встречи Мирзоян и Марагос также затронули последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе вчерашнее совместное заявления аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана, реализацию шагов, направленных на формирование атмосферы доверия, говорится в сообщении.