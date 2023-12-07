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Пензенский губернатор в рамках "Елки желаний" исполнит мечты шести детей - РИА Новости, 07.12.2023
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19:59 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/zhelanie-1914476241.html
Пензенский губернатор в рамках "Елки желаний" исполнит мечты шести детей
Пензенский губернатор в рамках "Елки желаний" исполнит мечты шести детей - РИА Новости, 07.12.2023
Пензенский губернатор в рамках "Елки желаний" исполнит мечты шести детей
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты шести юных жителей региона, один из которых попросил о встрече с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:59
2023-12-07T19:59
елка желаний
пенза
сергей пенкин
олег мельниченко
пензенская область
москва
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САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты шести юных жителей региона, один из которых попросил о встрече с уроженцем Пензы певцом Сергеем Пенкиным. В ходе прямой линии с губернатором, онлайн-трансляция которой велась в четверг на странице Мельниченко в соцсети "ВКонтакте", глава региона согласился принять участие в акции "Елка желаний" и попросил ведущую снять с елки открытки с желаниями. "Что там пишут? Мечтает о железной дороге. Значит, будет железная дорога... Мечтает о посещении "Москвариума". "Москвариум" - это, так понимаю, что-то в Москве. Значит, поедем в "Москвариум"... Мечтает о встрече с Сергеем Пенкиным. Я так думаю, попросим Сергея, чтобы эта встреча произошла. Два предыдущих - это проще, но (для исполнения третьего желания) надо Сергея просить, это будет от него зависеть. Попросим... Мечтает о кукле. Значит, будет кукла... "Океанариум" в Санкт-Петербурге... (Мечтает об) игровом руле. Где железная дорога, там и руль. Выполним", — сказал Мельниченко. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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елка желаний, пенза, сергей пенкин, олег мельниченко, пензенская область, москва, новый год
Елка желаний, Пенза, Сергей Пенкин, Олег Мельниченко, Пензенская область, Москва, Новый год
Пензенский губернатор в рамках "Елки желаний" исполнит мечты шести детей

Пензенский губернатор Мельниченко исполнит мечты шести детей на "Елки желаний"

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты шести юных жителей региона, один из которых попросил о встрече с уроженцем Пензы певцом Сергеем Пенкиным.
В ходе прямой линии с губернатором, онлайн-трансляция которой велась в четверг на странице Мельниченко в соцсети "ВКонтакте", глава региона согласился принять участие в акции "Елка желаний" и попросил ведущую снять с елки открытки с желаниями.
"Что там пишут? Мечтает о железной дороге. Значит, будет железная дорога... Мечтает о посещении "Москвариума". "Москвариум" - это, так понимаю, что-то в Москве. Значит, поедем в "Москвариум"... Мечтает о встрече с Сергеем Пенкиным. Я так думаю, попросим Сергея, чтобы эта встреча произошла. Два предыдущих - это проще, но (для исполнения третьего желания) надо Сергея просить, это будет от него зависеть. Попросим... Мечтает о кукле. Значит, будет кукла... "Океанариум" в Санкт-Петербурге... (Мечтает об) игровом руле. Где железная дорога, там и руль. Выполним", — сказал Мельниченко.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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Елка желанийПензаСергей ПенкинОлег МельниченкоПензенская областьМоскваНовый год
 
 
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