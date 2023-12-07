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Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:29 07.12.2023 (обновлено: 11:30 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/zhaparov-1914299857.html
Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия"
Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023
Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия"
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили РИА... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:29
2023-12-07T11:30
выставка-форум "россия"
киргизия
москва
акылбек жапаров
выставка-форум "россия"
экономика
алексей оверчук
михаил мишустин
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БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского кабмина. По словам представителя пресс-службы, накануне состоялся однодневный рабочий визит Жапарова в Москву. "В ходе пребывания в городе Москве, на полях выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, Акылбек Жапаров провел двусторонние встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства Российской Федерации – сопредседателем кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня многопланового кыргызско-российского сотрудничества и "сверили часы" по ходу реализации договоренностей по ряду важных направлений, в том числе торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - заявили в пресс-службе. В кабмине Киргизии добавили, что в рамках визита также состоялась встреча Жапарова с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, в ходе которой "были обсуждены перспективные направления совместной работы в банковской, финансовой и цифровой сферах".
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киргизия, москва, акылбек жапаров, выставка-форум "россия", экономика, алексей оверчук, михаил мишустин, герман греф
Выставка-форум "Россия", Киргизия, Москва, Акылбек Жапаров, Выставка-форум "Россия", Экономика, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Герман Греф
Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия"

Жапаров обсудил с Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие РФ и Киргизии

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Киргизии Акылбек Жапаров на выставке "Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Киргизии Акылбек Жапаров на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Киргизии Акылбек Жапаров на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского кабмина.
По словам представителя пресс-службы, накануне состоялся однодневный рабочий визит Жапарова в Москву.
"В ходе пребывания в городе Москве, на полях выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, Акылбек Жапаров провел двусторонние встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства Российской Федерации – сопредседателем кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня многопланового кыргызско-российского сотрудничества и "сверили часы" по ходу реализации договоренностей по ряду важных направлений, в том числе торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - заявили в пресс-службе.
В кабмине Киргизии добавили, что в рамках визита также состоялась встреча Жапарова с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, в ходе которой "были обсуждены перспективные направления совместной работы в банковской, финансовой и цифровой сферах".
Робот Арди и павильон "Атом": что посмотреть на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

Презентация Республики Марий Эл на выставке Россия

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней представлены все российские субъекты.

Выставка Россия. Экскурсия для бойцов СВО

На ней представлены все российские субъекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

Выставка Россия. Экскурсия для бойцов СВО

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

Выставка Россия. День Региона - Республика Мордовия. Мордовская свадьба

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

Выставка Россия. День региона. Ульяновская область

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

Работа выставки Россия. Павильон 19 (Атом)

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

Выставка Россия. Председатель Госдумы РФ В. Володин и депутаты посетили выставку Россия

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

Выставка Россия. День Региона - Пензенская область

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

Глава Республики Чувашия Олег Николаев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

Работа выставки Россия. Павильон 19 (Атом)

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

Выставка Россия. День Региона. Пермский край

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

Выставка Россия. День региона. Ульяновская область, слева направо: Алексей Русских, губернатор Ульяновской области, Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ, Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР, Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения представила Пензенская область.

Выставка Россия. День Региона - Пензенская область

Свои достижения представила Пензенская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

Выставка Россия. День региона. Республика Марий Эл. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ (второй слева), Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (в центре)

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

Выставка Россия. Межрегиональный турнир по фиджитал спорту

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

Выставка Россия. День региона. Республика Марий Эл

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
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В рамках выставки прошел День Самарской области.

Выставка Россия. День Региона - Самарская область

В рамках выставки прошел День Самарской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
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Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

Выставка Россия. День Региона - Самарская область. Космическая свадьба: Кирилл Казаков, инженер-конструктор 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО Ракетно-космический центр Прогресс Екатерина Мишкина

Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
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Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

Выставка Россия. Разговоры о важном. Справа налево: Дмитрий Пучков, блогер, переводчик, публицист, член Общественной палаты РФ, Артур Далалоян, гимнаст, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, Егор Дружини, актер, кинорежиссер, хореограф

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Выставка Россия. Световое шоу Время для гордости

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

На ней представлены все российские субъекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

Свои достижения представила Пензенская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках выставки прошел День Самарской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Выставка-форум "Россия"КиргизияМоскваАкылбек ЖапаровВыставка-форум "Россия"ЭкономикаАлексей ОверчукМихаил МишустинГерман Греф
 
 
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