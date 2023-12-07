https://ria.ru/20231207/zhaparov-1914299857.html

Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия"

Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023

Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия"

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили РИА... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:29

2023-12-07T11:29

2023-12-07T11:30

выставка-форум "россия"

киргизия

москва

акылбек жапаров

выставка-форум "россия"

экономика

алексей оверчук

михаил мишустин

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БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского кабмина. По словам представителя пресс-службы, накануне состоялся однодневный рабочий визит Жапарова в Москву. "В ходе пребывания в городе Москве, на полях выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, Акылбек Жапаров провел двусторонние встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства Российской Федерации – сопредседателем кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня многопланового кыргызско-российского сотрудничества и "сверили часы" по ходу реализации договоренностей по ряду важных направлений, в том числе торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - заявили в пресс-службе. В кабмине Киргизии добавили, что в рамках визита также состоялась встреча Жапарова с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, в ходе которой "были обсуждены перспективные направления совместной работы в банковской, финансовой и цифровой сферах".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, москва, акылбек жапаров, выставка-форум "россия", экономика, алексей оверчук, михаил мишустин, герман греф