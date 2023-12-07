Премьер Киргизии встретился с Мишустиным на полях выставки-форума "Россия"

БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского кабмина. По словам представителя пресс-службы, накануне состоялся однодневный рабочий визит Жапарова в Москву. "В ходе пребывания в городе Москве, на полях выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, Акылбек Жапаров провел двусторонние встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства Российской Федерации – сопредседателем кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня многопланового кыргызско-российского сотрудничества и "сверили часы" по ходу реализации договоренностей по ряду важных направлений, в том числе торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - заявили в пресс-службе. В кабмине Киргизии добавили, что в рамках визита также состоялась встреча Жапарова с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, в ходе которой "были обсуждены перспективные направления совместной работы в банковской, финансовой и цифровой сферах".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Киргизии Акылбек Жапаров на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского кабмина.
По словам представителя пресс-службы, накануне состоялся однодневный рабочий визит Жапарова в Москву.
"В ходе пребывания в городе Москве, на полях выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, Акылбек Жапаров провел двусторонние встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства Российской Федерации – сопредседателем кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня многопланового кыргызско-российского сотрудничества и "сверили часы" по ходу реализации договоренностей по ряду важных направлений, в том числе торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - заявили в пресс-службе.
В кабмине Киргизии добавили, что в рамках визита также состоялась встреча Жапарова с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, в ходе которой "были обсуждены перспективные направления совместной работы в банковской, финансовой и цифровой сферах".
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.