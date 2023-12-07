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СМИ: Зеленский отменил речь в американском сенате из-за проблем на фронте - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 07.12.2023 (обновлено: 17:30 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/zelenskmiy-1914417764.html
СМИ: Зеленский отменил речь в американском сенате из-за проблем на фронте
СМИ: Зеленский отменил речь в американском сенате из-за проблем на фронте - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: Зеленский отменил речь в американском сенате из-за проблем на фронте
Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить выступление перед американскими сенаторами говорит о его нервозности из-за растущих трудностей на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:25
2023-12-07T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить выступление перед американскими сенаторами говорит о его нервозности из-за растущих трудностей на фронте, пишет газета Pais. "Реакция (Зеленского. — Прим. ред.) была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается на международной арене и в войне", — говорится в публикации.Обычно глава киевского режима не упускает ни единой возможности выступить на международных мероприятиях, особенно перед конгрессменами из США — главным союзником бывшей советской республики вместе с ЕС, отмечается в статье.При этом близкие к МИД Украины источники рассказали изданию, что нынешняя ситуация в Соединенных Штатах стала предупреждением о "тучах", которые могут появиться в следующем году, особенно во время президентской избирательной кампании.Во вторник глава демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что Зеленский отменил выступление по видеосвязи перед законодателями. Его обращение было запланировано в преддверии голосования по выделению новых средств на нужды ВСУ. В свою очередь, глава Минобороны Украины Рустам Умеров объяснил внезапный отказ от выступления изменившейся ситуацией. Сегодня законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Тель-Авива не прошел процедурное голосование в сенате, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. При этом если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Тем временем выделенные ранее для киевского режима деньги заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые бывшей советской республике пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, чак шумер, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Чак Шумер, Рустем Умеров
СМИ: Зеленский отменил речь в американском сенате из-за проблем на фронте

Pais: Зеленский отменил речь в сенате США из-за растущих проблем на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить выступление перед американскими сенаторами говорит о его нервозности из-за растущих трудностей на фронте, пишет газета Pais.
"Реакция (Зеленского. — Прим. ред.) была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается на международной арене и в войне", — говорится в публикации.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
Вчера, 08:00
Обычно глава киевского режима не упускает ни единой возможности выступить на международных мероприятиях, особенно перед конгрессменами из США — главным союзником бывшей советской республики вместе с ЕС, отмечается в статье.
При этом близкие к МИД Украины источники рассказали изданию, что нынешняя ситуация в Соединенных Штатах стала предупреждением о "тучах", которые могут появиться в следующем году, особенно во время президентской избирательной кампании.
Во вторник глава демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что Зеленский отменил выступление по видеосвязи перед законодателями. Его обращение было запланировано в преддверии голосования по выделению новых средств на нужды ВСУ. В свою очередь, глава Минобороны Украины Рустам Умеров объяснил внезапный отказ от выступления изменившейся ситуацией.
Сегодня законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Тель-Авива не прошел процедурное голосование в сенате, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. При этом если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Тем временем выделенные ранее для киевского режима деньги заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые бывшей советской республике пакеты вооружений сокращаются.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины
6 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЧак ШумерРустем Умеров
 
 
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