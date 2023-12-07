https://ria.ru/20231207/zapad-1914330988.html

Запад продолжит сеять "управляемый хаос" в мире, считает Нарышкин

Запад продолжит сеять "управляемый хаос" в мире, считает Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023

Запад продолжит сеять "управляемый хаос" в мире, считает Нарышкин

Евроатлантическая верхушка ради сохранения себя в качестве глобальной "надстройки" будет идти по пути создания "управляемого хаоса", дестабилизируя обстановку в РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:52

2023-12-07T12:52

2023-12-07T13:40

в мире

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Евроатлантическая верхушка ради сохранения себя в качестве глобальной "надстройки" будет идти по пути создания "управляемого хаоса", дестабилизируя обстановку в ключевых регионах планеты и последующего формирования там подконтрольных Западу оперативно-тактических коалиций, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Принципиальный, или уже, пожалуй, экзистенциальный, конфликт "старого" и "нового" мира, который подспудно вызревал на протяжении 30 лет, с момента окончания холодной войны, а с началом специальной военной операции перешел в открытую фазу, в последний год приобрел географически всеохватный характер", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". По его словам, упорно навязываемая Вашингтоном и его союзниками глобалистская и откровенно антигуманистическая повестка вызывает отторжение у все большего количества незападных государств, разделяющих идеи многополярности и придерживающихся традиционного мировоззрения. "Все это умножает риски нестабильности и ведет к повышению хаотичности происходящих на внешнеполитической арене процессов, требуя от мировых лидеров недюжинной выдержки и прозорливости", - отметил директор СВР. Сложившаяся к настоящему моменту картина мира все более напоминает классическую революционную ситуацию, когда "верхи" в лице слабеющих США уже не могут обеспечивать собственное лидерство, а "низы", к которым англосаксонская элита относит все остальные страны, более не хотят подчиняться западному диктату, добавил Нарышкин. "Чтобы не допустить кардинального слома всей ныне существующей и выгодной исключительно англосаксам глобальной "надстройки", евроатлантическая верхушка будет идти по проторенному пути создания управляемого хаоса - дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты путем стравливания одних "непокорных" государств с другими и последующего формирования вокруг них подконтрольных Западу оперативно-тактических коалиций", - прогнозирует директор СВР.Нарышкин счел очевидным, что 2024 год пройдет под знаком дальнейшего усиления противоборства между двумя геополитическими принципами: "англосаксонским, или островным, "разделяй и властвуй" и прямо антагонистичным ему континентальным "объединяй и веди"."Проявления этого ожесточенного противостояния в наступающем году будут наблюдаться во всех, даже самых отдаленных регионах мира: от наиболее значимого для нас постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана", - прогнозирует глава российской внешней разведки.

https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

https://ria.ru/20231012/naryshkin-1902277038.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)