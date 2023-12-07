https://ria.ru/20231207/yemen-1914347265.html
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене - РИА Новости, 07.12.2023
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене
Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:45
2023-12-07T13:45
2023-12-07T13:54
в мире
йемен
россия
саудовская аравия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля."Что касается Йемена, то обе стороны подчеркнули полную поддержку международных и региональных усилий по достижению всеобъемлющего политического урегулирования йеменского кризиса. Российская сторона высоко оценила усилия Королевства по поощрению диалога и примирению между йеменскими сторонами, содействие доставке гуманитарной помощи во все регионы Йемена, финансовую поддержку, оказываемую Королевством для преодоления сложных финансовых условий, в которых находится правительство Йемена, а также проекты развития, предусмотренные Саудовской программой развития и реконструкции Йемена", - говорится в тексте заявления.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, россия, саудовская аравия
В мире, Йемен, Россия, Саудовская Аравия
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене
Москва и Эр-Рияд поддержали усилия по политическому урегулированию в Йемене
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Что касается Йемена, то обе стороны подчеркнули полную поддержку международных и региональных усилий по достижению всеобъемлющего политического урегулирования йеменского кризиса. Российская сторона высоко оценила усилия Королевства по поощрению диалога и примирению между йеменскими сторонами, содействие доставке гуманитарной помощи во все регионы Йемена, финансовую поддержку, оказываемую Королевством для преодоления сложных финансовых условий, в которых находится правительство Йемена, а также проекты развития, предусмотренные Саудовской программой развития и реконструкции Йемена", - говорится в тексте заявления.
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