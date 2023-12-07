https://ria.ru/20231207/yemen-1914347265.html

Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене

Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене - РИА Новости, 07.12.2023

Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене

Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:45

2023-12-07T13:45

2023-12-07T13:54

в мире

йемен

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля."Что касается Йемена, то обе стороны подчеркнули полную поддержку международных и региональных усилий по достижению всеобъемлющего политического урегулирования йеменского кризиса. Российская сторона высоко оценила усилия Королевства по поощрению диалога и примирению между йеменскими сторонами, содействие доставке гуманитарной помощи во все регионы Йемена, финансовую поддержку, оказываемую Королевством для преодоления сложных финансовых условий, в которых находится правительство Йемена, а также проекты развития, предусмотренные Саудовской программой развития и реконструкции Йемена", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20231126/tanker-1911949201.html

йемен

россия

саудовская аравия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йемен, россия, саудовская аравия