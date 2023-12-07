Рейтинг@Mail.ru
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 07.12.2023 (обновлено: 13:54 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/yemen-1914347265.html
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене - РИА Новости, 07.12.2023
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене
Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:45
2023-12-07T13:54
в мире
йемен
россия
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b3ede90071ec4a43ffac766096d7bbb.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля."Что касается Йемена, то обе стороны подчеркнули полную поддержку международных и региональных усилий по достижению всеобъемлющего политического урегулирования йеменского кризиса. Российская сторона высоко оценила усилия Королевства по поощрению диалога и примирению между йеменскими сторонами, содействие доставке гуманитарной помощи во все регионы Йемена, финансовую поддержку, оказываемую Королевством для преодоления сложных финансовых условий, в которых находится правительство Йемена, а также проекты развития, предусмотренные Саудовской программой развития и реконструкции Йемена", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20231126/tanker-1911949201.html
йемен
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a22e027c2ce85ac321e5dfdefe3d81e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, россия, саудовская аравия
В мире, Йемен, Россия, Саудовская Аравия
Москва и Эр-Рияд выразили поддержку политическому урегулированию в Йемене

Москва и Эр-Рияд поддержали усилия по политическому урегулированию в Йемене

© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выразили поддержку усилиям по достижению политического урегулирования йеменского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Что касается Йемена, то обе стороны подчеркнули полную поддержку международных и региональных усилий по достижению всеобъемлющего политического урегулирования йеменского кризиса. Российская сторона высоко оценила усилия Королевства по поощрению диалога и примирению между йеменскими сторонами, содействие доставке гуманитарной помощи во все регионы Йемена, финансовую поддержку, оказываемую Королевством для преодоления сложных финансовых условий, в которых находится правительство Йемена, а также проекты развития, предусмотренные Саудовской программой развития и реконструкции Йемена", - говорится в тексте заявления.
Вооруженные повстанцы в Йемене - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер, пишут СМИ
26 ноября, 16:34
 
В миреЙеменРоссияСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала