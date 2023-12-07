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На "Дети Азии" в Якутии заявились 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов - РИА Новости, 07.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
17:23 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/volontery-1914441728.html
На "Дети Азии" в Якутии заявились 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов
На "Дети Азии" в Якутии заявились 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов - РИА Новости, 07.12.2023
На "Дети Азии" в Якутии заявились 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов
Более 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов России заявили об участии в международных спортивных играх "Дети Азии", запланированных в 2024 году в Якутии,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:23
2023-12-07T17:23
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
владимир путин
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов России заявили об участии в международных спортивных играх "Дети Азии", запланированных в 2024 году в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Президент России Владимир Путин назвал игры "Дети Азии" одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, объединяющих на своих площадках талантливых, увлеченных ребят из разных регионов России и разных стран. "Продолжается прием заявок от кандидатов в волонтеры на VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", которые состоятся с 25 июня по 7 июля 2024 года. На данный момент о своем желании приехать в Якутск в качестве волонтера заявило более 1,5 тысячи человек из 54 регионов России", - заявили в пресс-службе. По мнению главы Якутии Айсена Николаева, участие в качестве волонтера-добровольца в организации одного из самых масштабных спортивных событий всей страны в 2024 году – бесценный опыт работы в большой команде, а также прекрасная возможность познакомиться с ребятами из других городов и стран, завести новых друзей. Как отметили организаторы, волонтеры на играх "Дети Азии" будут задействованы по 20 направлениям. Их итоговые списки будут сформированы в феврале и марте 2024 года. Для волонтеров готовится мотивационная программа. Международный комитет "Дети Азии" учредил знак отличия волонтера Игр, который впервые будет вручен в следующем году на VIII Играх тем, кто принимал участие в трех или более Играх. "На соревнованиях "Дети Азии" по 24 видам спорта ожидается участие свыше трех тысяч спортсменов. К VIII летним Международным спортивным играм "Дети Азии" в Якутске построят два спортивных объекта и проведут капитальный ремонт 14 объектов. Всего для проведения Игр будет задействовано 70 объектов", - добавили в пресс-службе. Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся каждые четыре года с 1996 года. Ранее около 40 стран дали предварительное согласие на участие своих команд в соревнованиях, которые пройдут в Якутии в 2024 году. Официальным символом Игр стал Мамонтенок. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов получили сертификаты послов восьмых игр "Дети Азии".
https://ria.ru/20231113/yakutiya-1909086780.html
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айсен николаев, якутск, владимир путин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Якутск, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
На "Дети Азии" в Якутии заявились 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов

На "Дети Азии" в Якутии заявились более 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов

© РИА Новости / Андрей Голованов | Перейти в медиабанкУчастники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии" Якутск
Участники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр Дети Азии Якутск - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Голованов
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Участники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии" Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи волонтеров из 54 регионов России заявили об участии в международных спортивных играх "Дети Азии", запланированных в 2024 году в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Президент России Владимир Путин назвал игры "Дети Азии" одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, объединяющих на своих площадках талантливых, увлеченных ребят из разных регионов России и разных стран.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В международных спортивных играх в Якутии "Дети Азии" поучаствуют 35 стран
13 ноября, 11:18
"Продолжается прием заявок от кандидатов в волонтеры на VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", которые состоятся с 25 июня по 7 июля 2024 года. На данный момент о своем желании приехать в Якутск в качестве волонтера заявило более 1,5 тысячи человек из 54 регионов России", - заявили в пресс-службе.
По мнению главы Якутии Айсена Николаева, участие в качестве волонтера-добровольца в организации одного из самых масштабных спортивных событий всей страны в 2024 году – бесценный опыт работы в большой команде, а также прекрасная возможность познакомиться с ребятами из других городов и стран, завести новых друзей.
Как отметили организаторы, волонтеры на играх "Дети Азии" будут задействованы по 20 направлениям. Их итоговые списки будут сформированы в феврале и марте 2024 года. Для волонтеров готовится мотивационная программа. Международный комитет "Дети Азии" учредил знак отличия волонтера Игр, который впервые будет вручен в следующем году на VIII Играх тем, кто принимал участие в трех или более Играх.
"На соревнованиях "Дети Азии" по 24 видам спорта ожидается участие свыше трех тысяч спортсменов. К VIII летним Международным спортивным играм "Дети Азии" в Якутске построят два спортивных объекта и проведут капитальный ремонт 14 объектов. Всего для проведения Игр будет задействовано 70 объектов", - добавили в пресс-службе.
Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся каждые четыре года с 1996 года.
Ранее около 40 стран дали предварительное согласие на участие своих команд в соревнованиях, которые пройдут в Якутии в 2024 году. Официальным символом Игр стал Мамонтенок.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов получили сертификаты послов восьмых игр "Дети Азии".
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Вчера, 15:04
 
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