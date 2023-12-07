https://ria.ru/20231207/utilizatsiya-1914285482.html

Московское предприятие утилизировало свыше 30 тысяч тонн электроники

Московское предприятие утилизировало свыше 30 тысяч тонн электроники - РИА Новости, 07.12.2023

Московское предприятие утилизировало свыше 30 тысяч тонн электроники

За январь – сентябрь текущего года промышленный комплекс по переработке в Москве смог утилизировать 30 тысяч тонн электротехнического оборудования, что на 18%... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:13

2023-12-07T11:13

2023-12-07T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. За январь – сентябрь текущего года промышленный комплекс по переработке в Москве смог утилизировать 30 тысяч тонн электротехнического оборудования, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский."Московские компании активно поддерживают экополитику города – переходят на экологичные технологии, сокращают использование ресурсов, вовлекая отходы во вторичный оборот. Одной из них является промышленный комплекс "Вторалюминпродукт", который занимается сбором и утилизацией всех видов металлосодержащих отходов. За три квартала 2023 года компания утилизировала более 30 тысяч тонн электротехнического оборудования", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там уточнили, что данное предприятие работает уже свыше 25 лет. На сегодняшний день его производственные мощности способны перерабатывать до 650 тыс. тонн в год всех видов металлосодержащих отходов. А благодаря современным технологиям производства получается извлекать до 98% черных и цветных металлов. Их можно использовать повторно при создании товаров промышленного и бытового назначения.По данным пресс-службы, в компании следуют принципам экономики замкнутого цикла. Там осуществляют разработку, внедрение и реализацию инновационных промышленных решений по утилизации и переработке.В свою очередь, гендиректор предприятия Илья Качапин связал увеличение объема утилизации электроники с ростом объемов ее сбора. Компания развивает сотрудничество с производителями и эксклюзивными дистрибьюторами бытовой и оргтехники, оборудования, среди которых есть и московские предприятия.Москва – город с развитым производством. Здесь работают свыше 4 тыс. промплощадок, где трудятся более 720 тыс. человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: от одежды и обуви, до косметики и лекарств.В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский