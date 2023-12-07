https://ria.ru/20231207/uroki-1914444623.html

В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки

В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки - РИА Новости, 07.12.2023

В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки

Уроки в гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба, отменены, дети перейдут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:35

2023-12-07T17:35

2023-12-07T18:01

брянск

стрельба в брянской гимназии

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уроки в гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба, отменены, дети перейдут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе городской администрации.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение."Уроки в 5-й гимназии отменены, дети перейдут на дистанционное обучение. Завтра в Брянск из Москвы приедут психологи", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в четверг вице-мэр Брянска Сергей Антошин провел собрание с руководителями всех учебных учреждений города, на котором обсуждалось, как уберечь школьников от внутренней агрессии. "Вы буквально живете в школах. Знаете своих учеников, кто чем дышит, видите каждого ребенка как рентген. Если ребенок неадекватен, возбужден или, наоборот, замкнут, зависает в соцсетях — реагируйте", — обратился к учителям вице-мэр, его слова приводит пресс-служба.Уточняется, что на педсобрании подняли тему интернет-зависимости детей, обсуждалось, что агрессию у подростка может вызвать даже отсутствие лайков под фото. "В ваших руках полторы тысячи детей. Я понимаю, какая это ответственность. Но то, что произошло сегодня в гимназии, недопустимо. Мы обязаны вместе с вами поговорить с каждым родителем в каждой школе, объединить усилия, быть начеку", – сказал Антошин. Отмечается, что вице-мэр дал поручения директорам школ, о которых они отчитаются в ближайшее время.По данным властей, гимназия была надежно защищена: был получен паспорт антитеррористической безопасности, уже несколько лет в школу не пускали посторонних, работали системы видеонаблюдения и быстрого реагирования.

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914364218.html

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брянск, стрельба в брянской гимназии, происшествия