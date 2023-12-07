Рейтинг@Mail.ru
В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 07.12.2023 (обновлено: 18:01 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/uroki-1914444623.html
В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки
В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки - РИА Новости, 07.12.2023
В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки
Уроки в гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба, отменены, дети перейдут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:35
2023-12-07T18:01
брянск
стрельба в брянской гимназии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320244_0:50:1119:679_1920x0_80_0_0_e3ffafe49db946027cde8859865418a2.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уроки в гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба, отменены, дети перейдут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе городской администрации.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение."Уроки в 5-й гимназии отменены, дети перейдут на дистанционное обучение. Завтра в Брянск из Москвы приедут психологи", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в четверг вице-мэр Брянска Сергей Антошин провел собрание с руководителями всех учебных учреждений города, на котором обсуждалось, как уберечь школьников от внутренней агрессии. "Вы буквально живете в школах. Знаете своих учеников, кто чем дышит, видите каждого ребенка как рентген. Если ребенок неадекватен, возбужден или, наоборот, замкнут, зависает в соцсетях — реагируйте", — обратился к учителям вице-мэр, его слова приводит пресс-служба.Уточняется, что на педсобрании подняли тему интернет-зависимости детей, обсуждалось, что агрессию у подростка может вызвать даже отсутствие лайков под фото. "В ваших руках полторы тысячи детей. Я понимаю, какая это ответственность. Но то, что произошло сегодня в гимназии, недопустимо. Мы обязаны вместе с вами поговорить с каждым родителем в каждой школе, объединить усилия, быть начеку", – сказал Антошин. Отмечается, что вице-мэр дал поручения директорам школ, о которых они отчитаются в ближайшее время.По данным властей, гимназия была надежно защищена: был получен паспорт антитеррористической безопасности, уже несколько лет в школу не пускали посторонних, работали системы видеонаблюдения и быстрого реагирования.
https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914364218.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320244_0:0:937:702_1920x0_80_0_0_35f9a33ea14e90a643a63f1979959cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, стрельба в брянской гимназии, происшествия
Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Происшествия
В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки

В брянской гимназии №5, где произошла стрельба, детей перевели на дистанционку

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уроки в гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба, отменены, дети перейдут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах
Вчера, 11:05
"Уроки в 5-й гимназии отменены, дети перейдут на дистанционное обучение. Завтра в Брянск из Москвы приедут психологи", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в четверг вице-мэр Брянска Сергей Антошин провел собрание с руководителями всех учебных учреждений города, на котором обсуждалось, как уберечь школьников от внутренней агрессии. "Вы буквально живете в школах. Знаете своих учеников, кто чем дышит, видите каждого ребенка как рентген. Если ребенок неадекватен, возбужден или, наоборот, замкнут, зависает в соцсетях — реагируйте", — обратился к учителям вице-мэр, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что на педсобрании подняли тему интернет-зависимости детей, обсуждалось, что агрессию у подростка может вызвать даже отсутствие лайков под фото. "В ваших руках полторы тысячи детей. Я понимаю, какая это ответственность. Но то, что произошло сегодня в гимназии, недопустимо. Мы обязаны вместе с вами поговорить с каждым родителем в каждой школе, объединить усилия, быть начеку", – сказал Антошин. Отмечается, что вице-мэр дал поручения директорам школ, о которых они отчитаются в ближайшее время.
По данным властей, гимназия была надежно защищена: был получен паспорт антитеррористической безопасности, уже несколько лет в школу не пускали посторонних, работали системы видеонаблюдения и быстрого реагирования.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба
Вчера, 14:26
 
БрянскСтрельба в брянской гимназииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала