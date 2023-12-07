https://ria.ru/20231207/ukraina-1914317263.html
Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины
Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины - РИА Новости, 07.12.2023
Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины
Следующий 2024 год наверняка будет ознаменован в США и Европе повышением уровня политической и общественной разобщенности по вопросу поддержки Украины, считает... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:20
2023-12-07T12:20
2023-12-07T12:21
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Следующий 2024 год наверняка будет ознаменован в США и Европе повышением уровня политической и общественной разобщенности по вопросу поддержки Украины, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ*-повестки", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". По его словам, "одним из предвестников неизбежной бури" стала Словакия, где на последних парламентских выборах, "несмотря на колоссальное давление со стороны леволиберальных западных элит", победу одержала национально ориентированная партия "Направление - социал-демократия" во главе с Робертом Фицо.* Запрещенная в России экстремистская организация
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Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины
Нарышкин: в 2024 году США и Европа будут более разобщены по теме поддержки Киева