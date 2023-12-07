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Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 07.12.2023 (обновлено: 12:21 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914317263.html
Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины
Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины - РИА Новости, 07.12.2023
Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины
Следующий 2024 год наверняка будет ознаменован в США и Европе повышением уровня политической и общественной разобщенности по вопросу поддержки Украины, считает... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:20
2023-12-07T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
сергей нарышкин
евросоюз
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Следующий 2024 год наверняка будет ознаменован в США и Европе повышением уровня политической и общественной разобщенности по вопросу поддержки Украины, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ*-повестки", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". По его словам, "одним из предвестников неизбежной бури" стала Словакия, где на последних парламентских выборах, "несмотря на колоссальное давление со стороны леволиберальных западных элит", победу одержала национально ориентированная партия "Направление - социал-демократия" во главе с Робертом Фицо.* Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, украина, сша, сергей нарышкин, евросоюз, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сергей Нарышкин, Евросоюз, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Нарышкин ожидает усиления разногласий на Западе по теме поддержки Украины

Нарышкин: в 2024 году США и Европа будут более разобщены по теме поддержки Киева

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Следующий 2024 год наверняка будет ознаменован в США и Европе повышением уровня политической и общественной разобщенности по вопросу поддержки Украины, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ*-повестки", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".
По его словам, "одним из предвестников неизбежной бури" стала Словакия, где на последних парламентских выборах, "несмотря на колоссальное давление со стороны леволиберальных западных элит", победу одержала национально ориентированная партия "Направление - социал-демократия" во главе с Робертом Фицо.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСергей НарышкинЕвросоюзРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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