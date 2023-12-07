https://ria.ru/20231207/ubiystvo-1914350033.html

Reuters призвало Израиль объяснить убийство своего журналиста в Ливане

Reuters призвало Израиль объяснить убийство своего журналиста в Ливане - РИА Новости, 07.12.2023

Reuters призвало Израиль объяснить убийство своего журналиста в Ливане

Агентство Reuters опубликовало результаты собственного расследования гибели своего журналиста Иссама Абдаллы 13 октября в Ливане, которые указывают на то, что... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:52

2023-12-07T13:52

2023-12-07T13:55

в мире

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Агентство Reuters опубликовало результаты собственного расследования гибели своего журналиста Иссама Абдаллы 13 октября в Ливане, которые указывают на то, что он погиб в результате израильского танкового удара, и призвало Израиль объяснить, как такое могло произойти. Отмечается, что в ходе расследования агентство поговорило с более чем 30 представителями служб безопасности, военными экспертами, судмедэкспертами, адвокатами, медиками и свидетелями, проанализировало сотни фотографий до и после нападения, включая спутниковые снимки, а также изучило вещи пострадавших журналистов и осколки с места происшествия. На основе полученных доказательств, агентство пришло к выводу, что журналиста убил "израильский танковый экипаж". "Мы осуждаем убийство Иссама. Мы призываем Израиль объяснить, как это могло произойти, и привлечь к ответственности виновных в его смерти и ранении Кристины Асси из агентства Франс Пресс... а также трех других репортеров... Иссам был блестящим и страстным журналистом, которого очень любили в Рейтер", - заявила главный редактор Рейтер Алессандра Галлони. Отмечается, что ранее представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт заявил, что Израиль "не нападает на журналистов". В четверг агентство Франс Пресс также опубликовало итоги собственного расследования, согласно которым, утверждает, что причиной гибели журналиста Рейтер и ранений еще шести представителей СМИ на юге Ливана 13 октября, по всей вероятности, стал выстрел танка израильской армии. Два последовательных удара были нанесены 13 октября по группе журналистов возле ливанской деревни Альма аш-Шааб, когда они снимали столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. Ранения получили еще два журналиста Рейтер, два журналиста телеканала Al-Jazeera и два сотрудника Франс Пресс. Как сообщает Франс Пресс, его фотографу Кристине Асси пришлось ампутировать ногу. В начале декабря Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что число погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября достигло по меньшей мере 63 человек.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году