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Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд - РИА Новости, 07.12.2023
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06:17 07.12.2023 (обновлено: 06:28 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914255444.html
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд - РИА Новости, 07.12.2023
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд
Товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:17
2023-12-07T06:28
россия
китай
экономика
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ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.Отдельно в ноябре товарооборот двух стран достиг почти 21,5 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,3 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
https://ria.ru/20231201/titov-1913180939.html
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россия, китай, экономика
Россия, Китай, Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд

Товарооборот России и КНР в 2023 году вырос на 26,7%, достигнув рекорда

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.
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Отдельно в ноябре товарооборот двух стран достиг почти 21,5 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,3 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
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