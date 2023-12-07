https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914255444.html
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд - РИА Новости, 07.12.2023
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд
Товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:17
2023-12-07T06:17
2023-12-07T06:28
россия
китай
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330894_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_dff9279a5a1f1ce15a9b7c89fded1732.jpg
ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.Отдельно в ноябре товарооборот двух стран достиг почти 21,5 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,3 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
https://ria.ru/20231201/titov-1913180939.html
https://ria.ru/20231201/kitay-1913059285.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330894_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_3bd73bbb79918535e9c67ca91adb8575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд
Товарооборот России и КНР в 2023 году вырос на 26,7%, достигнув рекорда
ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.
Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае
Отдельно в ноябре товарооборот двух стран достиг почти 21,5 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,3 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
Сенатор рассказал, как Китай воспринимает Россию