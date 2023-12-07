https://ria.ru/20231207/tikhon-1914447894.html

Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках

Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках - РИА Новости, 07.12.2023

Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что украинских священников, предавших православие и своих прихожан, нужно простить. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:47

2023-12-07T17:47

2023-12-07T18:09

митрополит тихон (шевкунов)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что украинских священников, предавших православие и своих прихожан, нужно простить. "Всякого кающегося Господь велел прощать, и мы — его ученики. И это правда жизни, так же как и правда истории, что мы призваны это делать", — сказал Тихон журналистам отвечая на вопрос, что делать с теми украинскими священниками, которые дрогнули и предали "прихожан и свою церковь". Митрополит назвал события на Украине тяжелой историей, которая не раз случалась с церковью. "Нельзя потакать предательству, нельзя потакать измене. Есть вещи которые не прощаются, если люди не раскаются", - подчеркнул митрополит. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890162923.html

https://ria.ru/20230805/zapret-1888360658.html

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митрополит тихон (шевкунов), россия, украина, в мире