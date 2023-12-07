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Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках - РИА Новости, 07.12.2023
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Религия
 
17:47 07.12.2023 (обновлено: 18:09 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/tikhon-1914447894.html
Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках
Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках - РИА Новости, 07.12.2023
Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что украинских священников, предавших православие и своих прихожан, нужно простить. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:47
2023-12-07T18:09
митрополит тихон (шевкунов)
россия
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религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что украинских священников, предавших православие и своих прихожан, нужно простить. "Всякого кающегося Господь велел прощать, и мы — его ученики. И это правда жизни, так же как и правда истории, что мы призваны это делать", — сказал Тихон журналистам отвечая на вопрос, что делать с теми украинскими священниками, которые дрогнули и предали "прихожан и свою церковь". Митрополит назвал события на Украине тяжелой историей, которая не раз случалась с церковью. "Нельзя потакать предательству, нельзя потакать измене. Есть вещи которые не прощаются, если люди не раскаются", - подчеркнул митрополит. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890162923.html
https://ria.ru/20230805/zapret-1888360658.html
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митрополит тихон (шевкунов), россия, украина, в мире
Митрополит Тихон (Шевкунов), Россия, Украина, В мире, Религия
Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках

Митрополит Тихон: предавших православие украинских священников нужно простить

© РИА Новости / Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что украинских священников, предавших православие и своих прихожан, нужно простить.
"Всякого кающегося Господь велел прощать, и мы — его ученики. И это правда жизни, так же как и правда истории, что мы призваны это делать", — сказал Тихон журналистам отвечая на вопрос, что делать с теми украинскими священниками, которые дрогнули и предали "прихожан и свою церковь".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин
15 августа, 11:56
Митрополит назвал события на Украине тяжелой историей, которая не раз случалась с церковью. "Нельзя потакать предательству, нельзя потакать измене. Есть вещи которые не прощаются, если люди не раскаются", - подчеркнул митрополит.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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