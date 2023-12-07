https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах - РИА Новости, 07.12.2023

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах

7 декабря в Брянске произошла стрельба в гимназии №5. По данным МВД, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:05

2023-12-07T11:05

2023-12-07T11:05

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россия

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стрельба

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20237 декабря в Брянске произошла стрельба в гимназии №5. По данным МВД, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов. Пострадали пять человек, одна из раненых одноклассниц скончалась. Стрелявшая девушка покончила с собой. 13 апреля в Калининском районе Санкт-Петербурга у остановки возле школы 16-летний подросток произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону двух школьников и ранил их. Затем, находясь в здании школы, он ранил еще троих учащихся. Пострадавшие дети после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Глава администрации Калининского района Сергей Петриченко сообщал, что учащийся стрелял из приобретенного им через интернет пневматического пистолета. Школьника арестовали. 15 февраля в Тюмени учащийся лицея № 93 повредил имущество учебного заведения из пневматического пистолета. В полицию о произошедшем сообщили сотрудники лицея. Никто не пострадал. 202226 сентября в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, неустановленный человек проник в школу в Ижевске и убил охранника.По данным МВД, на данный момент известно, что в результате стрельбы шесть человек погибли, 20 получили ранения.Полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу в школе, он покончил с собой.20211 декабря в Алтайской средней школе №1 учащийся 10 класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику 8 класса. Мальчик после полученного ранения был госпитализирован. По данным СМИ, подросток выстрелил в дерево, пострадавший мальчик в это время шел в школу, пуля отрикошетила. Виновник сразу сообщил о случившемся, были вызваны скорая, сотрудники полиции, родители подростков. Пуля повредила мягкие ткани, была извлечена, состояние подростка характеризовалось как удовлетворительное.18 октября в Пермском крае в Октябрьском округе ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе. Стрелявший ученик был обезврежен директором школы самостоятельно.В результате стрельбы пострадал один ребенок.20 сентября утром студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Тимур Бекмансуров полностью признал вину. В сентябре 2022 года он предстал перед судом. Молодому человеку грозит пожизненный срок.18 мая в Воронеже днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет. В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии.По факту инцидента было возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия (статья 213 УК РФ). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. После передачи дела о хулиганстве в суд воронежца обвинили в истязании пасынка. По предварительным данным, он регулярно избивал приемного сына руками и шнуром от зарядки. На мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).11 мая в Казани (Татарстан) Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали.Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал.Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти. В июне Галявиева перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. "Газета ОНК" – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий – сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена. Галявиев был переведен в московское СИЗО "Бутырка". 14 сентября стало известно, что его этапировали в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз, затем он был помещен обратно в СИЗО "Кресты".Юноше грозит пожизненное лишение свободы.10 апреля в Санкт-Петербурге в раздевалке одной из школ Московского района ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников. В результате инцидента никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей.202027 ноября в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу.12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения.201929 октября в Москве учащийся 8 класса принес в школу травматическое оружие и выстрелил в здании. Пневматический пистолет принадлежал его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал.19 сентября в одной из гимназий Красноярска во время учебной стрельбы из пневматического оружия была ранена школьница. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля. Девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля была выпущена педагогом во время стрельбы.12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области днем у здания одного из образовательных учреждений школьник 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. В результате пуля попала в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь.4 марта в саратовской школе на уроке ОБЖ в нарушение учебной программы ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. Один мальчик, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. В результате 12-летний ученик был ранен в челюсть, ему потребовалась операция. В отношении учителя было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". По решению суда дело было прекращено, учителю назначен штраф 50 тысяч рублей.25 января в поселке Абалаково на севере Красноярского края подросток 2003 года рождения пришел на территорию школы с охотничьим незарегистрированным ружьем и выстрелил в воздух четыре раза. Причиной происшедшего правоохранительные органы называли ссору учеников. Никто не пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, стрельба, следственный комитет россии (ск рф)