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США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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14:49 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ssha-1914372312.html
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин
США эксплуатируют и союзников, и других участников экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:49
2023-12-07T15:59
сша
владимир путин
россия
в мире
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США эксплуатируют и союзников, и других участников экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет"."Во главе стоят Соединенные Штаты. (Глава ВТБ Андрей) Костин сейчас сказал, что они там с кем-то делятся, со своими союзниками. Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как и всех других участников экономической деятельности ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230926/soyuznik-1898614848.html
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сша, владимир путин, россия, в мире
США, Владимир Путин, Россия, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин

Путин обвинил США в эксплуатации участников экономической деятельности

© AP Photo / Seth WenigФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США эксплуатируют и союзников, и других участников экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет".
«
"Во главе стоят Соединенные Штаты. (Глава ВТБ Андрей) Костин сейчас сказал, что они там с кем-то делятся, со своими союзниками. Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как и всех других участников экономической деятельности ", - сказал Путин.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
СМИ: США решил бросить ключевой союзник
26 сентября, 03:19
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"СШАВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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