https://ria.ru/20231207/ssha-1914372312.html

США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин

США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин

США эксплуатируют и союзников, и других участников экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:49

2023-12-07T14:49

2023-12-07T15:59

сша

владимир путин

россия

в мире

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США эксплуатируют и союзников, и других участников экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет"."Во главе стоят Соединенные Штаты. (Глава ВТБ Андрей) Костин сейчас сказал, что они там с кем-то делятся, со своими союзниками. Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как и всех других участников экономической деятельности ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230926/soyuznik-1898614848.html

сша

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сша, владимир путин, россия, в мире