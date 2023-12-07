https://ria.ru/20231207/ssha-1914372312.html
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин
США эксплуатируют и союзников, и других участников экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:49
2023-12-07T14:49
2023-12-07T15:59
сша
владимир путин
россия
в мире
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f7d7e5b52ac3b949733efb3d62e2b64.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США эксплуатируют и союзников, и других участников экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет"."Во главе стоят Соединенные Штаты. (Глава ВТБ Андрей) Костин сейчас сказал, что они там с кем-то делятся, со своими союзниками. Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как и всех других участников экономической деятельности ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230926/soyuznik-1898614848.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b0591305b08680294e8a5eba52e3fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, россия, в мире
США, Владимир Путин, Россия, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
США эксплуатируют участников экономической деятельности, заявил Путин
Путин обвинил США в эксплуатации участников экономической деятельности