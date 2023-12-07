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Володин назвал США виновными в убийстве Кивы - РИА Новости, 07.12.2023
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14:29 07.12.2023 (обновлено: 15:28 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ssha-1914366081.html
Володин назвал США виновными в убийстве Кивы
Володин назвал США виновными в убийстве Кивы - РИА Новости, 07.12.2023
Володин назвал США виновными в убийстве Кивы
Пока США будут помогать Киеву, его террористические атаки будут продолжаться, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:29
2023-12-07T15:28
сша
илья кива
убийство экс-депутата рады кивы
киев
россия
вячеслав володин
госдума рф
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пока США будут помогать Киеву, его террористические атаки будут продолжаться, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Володин подчеркнул, что убийство бывшего депутата Верховной рады Украины, а также другие убийства мирных граждан - это "дело рук киевского режима". "Зеленский - террорист, все это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут помогать (киевскому режиму), это будет продолжаться. Они прекрасно знают, что помогают террористам, но продолжают это делать", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Володин отметил, что в Киеве должны понимать, что "без ответа это не останется". Многие европейские страны уже отказываются поддерживать киевский режим, сообщил он. Но, по его мнению, такие страны, как Франция или Германия, потеряли свой суверенитет."Нет суверенитета - нет позиции по ключевым вопросам даже для своей страны. В этом как раз опасность однополярного мира и гегемонии США. Но и в США больше стали это понимать. Не случайно сегодня (президент США) Байден говорит о том, что если Россия победит, то могут быть проблемы у других стран. Не будет проблем у других стран: общая задача не только России, но и Европы - победить нацизм", - добавил спикер ГД.Если нацизм вновь "поднимет голову", повторится трагедия Второй мировой войны, а киевский режим с его терроризмом представляет данную опасность, заявил он. "Чем быстрее США дистанцируются от этого, тем будет спокойнее на планете", - заключил Володин.В среду представитель экстренных служб сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата верховной рады Ильи Кивы.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По словам Врадий, на месте убийства Кивы работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.Между тем, в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
https://ria.ru/20231207/kiva-1914353128.html
https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html
сша
киев
россия
московская область (подмосковье)
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сша, илья кива, убийство экс-депутата рады кивы, киев, россия, вячеслав володин, госдума рф, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире, московская область (подмосковье), львов, ольга врадий, министерство обороны украины, служба безопасности украины
США, Илья Кива, Убийство экс-депутата Рады Кивы, Киев, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире, Московская область (Подмосковье), Львов, Ольга Врадий, Министерство обороны Украины, Служба безопасности Украины
Володин назвал США виновными в убийстве Кивы

Володин: пока США помогают Киеву, террористические атаки будут продолжаться

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пока США будут помогать Киеву, его террористические атаки будут продолжаться, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что убийство бывшего депутата Верховной рады Украины, а также другие убийства мирных граждан - это "дело рук киевского режима".
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
В Кремле прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы
Вчера, 13:59
«
"Зеленский - террорист, все это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут помогать (киевскому режиму), это будет продолжаться. Они прекрасно знают, что помогают террористам, но продолжают это делать", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Володин отметил, что в Киеве должны понимать, что "без ответа это не останется". Многие европейские страны уже отказываются поддерживать киевский режим, сообщил он. Но, по его мнению, такие страны, как Франция или Германия, потеряли свой суверенитет.
"Нет суверенитета - нет позиции по ключевым вопросам даже для своей страны. В этом как раз опасность однополярного мира и гегемонии США. Но и в США больше стали это понимать. Не случайно сегодня (президент США) Байден говорит о том, что если Россия победит, то могут быть проблемы у других стран. Не будет проблем у других стран: общая задача не только России, но и Европы - победить нацизм", - добавил спикер ГД.
Если нацизм вновь "поднимет голову", повторится трагедия Второй мировой войны, а киевский режим с его терроризмом представляет данную опасность, заявил он. "Чем быстрее США дистанцируются от этого, тем будет спокойнее на планете", - заключил Володин.
В среду представитель экстренных служб сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата верховной рады Ильи Кивы.
По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По словам Врадий, на месте убийства Кивы работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.
Между тем, в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.
Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива
6 декабря, 20:38
 
СШАИлья КиваУбийство экс-депутата Рады КивыКиевРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ миреМосковская область (Подмосковье)ЛьвовОльга ВрадийМинистерство обороны УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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