https://ria.ru/20231207/ssha-1914286887.html

Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины

Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2023

Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины

Президент России Владимир Путин доволен неспособностью США помочь Украине, заявил американский конгрессмен от Флориды Джаред Московиц в эфире NBC News. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:39

2023-12-07T10:39

2023-12-07T11:25

в мире

сша

украина

россия

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен неспособностью США помочь Украине, заявил американский конгрессмен от Флориды Джаред Московиц в эфире NBC News."Путин смеется над нами. Ему нравится <…> бардак среди республиканцев, потому что он планирует воспользоваться по полной тем, что после окончания зимы у Украины может не оказаться оружия и ресурсов", — сказал он.Политик добавил, что США нужно восполнить свои запасы оружия, которые истощены из-за помощи ВСУ, при том что сами Штаты находятся в отчаянном положении.Все катится в хаос, заключил Московиц.В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914272164.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины