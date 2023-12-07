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Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины
Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2023
Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины
Президент России Владимир Путин доволен неспособностью США помочь Украине, заявил американский конгрессмен от Флориды Джаред Московиц в эфире NBC News. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:39
2023-12-07T10:39
2023-12-07T11:25
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен неспособностью США помочь Украине, заявил американский конгрессмен от Флориды Джаред Московиц в эфире NBC News."Путин смеется над нами. Ему нравится <…> бардак среди республиканцев, потому что он планирует воспользоваться по полной тем, что после окончания зимы у Украины может не оказаться оружия и ресурсов", — сказал он.Политик добавил, что США нужно восполнить свои запасы оружия, которые истощены из-за помощи ВСУ, при том что сами Штаты находятся в отчаянном положении.Все катится в хаос, заключил Московиц.В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
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В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины
NBC: Путин смеётся над США, скатывающимися в хаос из-за Украины
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин доволен неспособностью США помочь Украине, заявил американский конгрессмен от Флориды Джаред Московиц в эфире NBC News
.
"Путин смеется над нами. Ему нравится <…> бардак среди республиканцев, потому что он планирует воспользоваться по полной тем, что после окончания зимы у Украины может не оказаться оружия и ресурсов", — сказал он.
Политик добавил, что США нужно восполнить свои запасы оружия, которые истощены из-за помощи ВСУ, при том что сами Штаты находятся в отчаянном положении.
Все катится в хаос, заключил Московиц.
В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Исчезнет. В США рассказали о чудовищных планах на Украину