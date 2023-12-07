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На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 07.12.2023 (обновлено: 14:40 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/spetsoperatsiya-1914359353.html
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ
Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Клещеевки, противник потерял на донецком направлении до 175 солдат,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:16
2023-12-07T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Клещеевки, противник потерял на донецком направлении до 175 солдат, сообщило Минобороны РФ."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Кроме того, как уточнили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки "Акация", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
россия
клещеевка
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

МО: на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Клещеевки, противник потерял на донецком направлении до 175 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
Кроме того, как уточнили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки "Акация", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевка
 
 
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