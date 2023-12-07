https://ria.ru/20231207/spetsoperatsiya-1914359353.html

На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023

На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Клещеевки, противник потерял на донецком направлении до 175 солдат,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:16

2023-12-07T14:16

2023-12-07T14:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Клещеевки, противник потерял на донецком направлении до 175 солдат, сообщило Минобороны РФ."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Кроме того, как уточнили в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки "Акация", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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вооруженные силы украины, россия, клещеевка