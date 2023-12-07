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Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 07.12.2023 (обновлено: 14:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/spetsoperatsiya-1914359292.html
Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 07.12.2023
Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 350 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:16
2023-12-07T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 350 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман."Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30", — сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Ямполовка Донецкой народной республики."Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США", — уточнили в министерстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Украина, В мире
Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

МО: Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 350 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман.
"Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30", — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Ямполовка Донецкой народной республики.
"Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США", — уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
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