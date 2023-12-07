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Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 07.12.2023

Киев потерял около 350 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 350 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:16

2023-12-07T14:16

2023-12-07T14:29

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 350 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман."Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30", — сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Ямполовка Донецкой народной республики."Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США", — уточнили в министерстве.

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина, в мире