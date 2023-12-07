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Раиси оценил сотрудничество России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
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18:16 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sotrudnichestvo-1914458670.html
Раиси оценил сотрудничество России и Ирана
Раиси оценил сотрудничество России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
Раиси оценил сотрудничество России и Ирана
Президент Ирана Эбрахим Раиси положительно оценил сотрудничество Тегерана и Москвы, "есть прогресс", но в интересах обеих стран развивать его дальше: в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:16
2023-12-07T18:16
иран
тегеран (город)
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси положительно оценил сотрудничество Тегерана и Москвы, "есть прогресс", но в интересах обеих стран развивать его дальше: в энергетике, сельском хозяйстве, образовании. "В контексте нашей политики по развитию отношений с соседними государствами и, в частности, с нашей дружественной страной - Российской Федерацией мы наблюдаем, что наше взаимодействие хорошо продвигается. За последние несколько лет у нас достигнут прогресс", - сказал Раиси на встрече с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он добавил, что текущие переговоры с российским президентом поспособствуют созданию благоприятных условий для реализации возможностей, которые есть у ирано-российских отношений. "Сотрудничество, которое мы осуществляем в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, контактов между нашими университетскими учеными... Во всех этих направлениях можно еще предпринять лучшие шаги. Мы ожидаем, что это в рамках интересов наших двух государств, наших народов", - подчеркнул Раиси.
https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html
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иран, тегеран (город), в мире
Иран, Тегеран (город), В мире
Раиси оценил сотрудничество России и Ирана

Раиси: сотрудничество России и Ирана идет хорошо

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси положительно оценил сотрудничество Тегерана и Москвы, "есть прогресс", но в интересах обеих стран развивать его дальше: в энергетике, сельском хозяйстве, образовании.
"В контексте нашей политики по развитию отношений с соседними государствами и, в частности, с нашей дружественной страной - Российской Федерацией мы наблюдаем, что наше взаимодействие хорошо продвигается. За последние несколько лет у нас достигнут прогресс", - сказал Раиси на встрече с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Он добавил, что текущие переговоры с российским президентом поспособствуют созданию благоприятных условий для реализации возможностей, которые есть у ирано-российских отношений.
"Сотрудничество, которое мы осуществляем в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, контактов между нашими университетскими учеными... Во всех этих направлениях можно еще предпринять лучшие шаги. Мы ожидаем, что это в рамках интересов наших двух государств, наших народов", - подчеркнул Раиси.
Флаги России и Ирана возле самолета президента Ирана в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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